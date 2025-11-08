BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Zypher Network v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija POP je 1,856,141.665844 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Zypher Network Logotip

Cena Zypher Network(POP)

Cena 1 POP v USD v živo:

$0.001234
+9.30%1D
USD
Zypher Network (POP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:21 (UTC+8)

Današnja cena Zypher Network

Današnja cena kriptovalute Zypher Network (POP) v živo je $ 0.001234, s spremembo 9.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POP v USD je $ 0.001234 na POP.

Kriptovaluta Zypher Network je trenutno na #1868. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.86M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.50B POP. V zadnjih 24 urah se je POP trgovalo med $ 0.001091 (najnižje) in $ 0.001268 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0122852444917876, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000910956106492917.

V kratkoročni uspešnosti se je POP premaknil +5.20% v zadnji uri in -79.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.57K.

Tržne informacije Zypher Network (POP)

No.1868

$ 1.86M
$ 64.57K
$ 12.34M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Zypher Network je $ 1.86M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.57K. Obstoječa ponudba POP je 1.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.34M.

Zgodovina cene Zypher Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001091
24H Nizka
$ 0.001268
24H Visoka

$ 0.001091
$ 0.001268
$ 0.0122852444917876
$ 0.000910956106492917
+5.20%

+9.30%

-79.12%

-79.12%

Zgodovina cen Zypher Network (POP) v USD

Sledite spremembam cen Zypher Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000105+9.30%
30 dni$ -0.007197-85.37%
60 dni$ +0.000234+23.40%
90 dni$ +0.000234+23.40%
Današnja sprememba cene Zypher Network

Danes je POP zabeležil spremembo $ +0.000105 (+9.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Zypher Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007197 (-85.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Zypher Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je POP spremenil za $ +0.000234 (+23.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Zypher Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000234 (+23.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Zypher Network (POP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Zypher Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Zypher Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Zypher Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Zypher Network?

Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact POP pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.

Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume create price pressure.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market behavior.

Competition: Performance relative to similar blockchain gaming and infrastructure projects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Zypher Network?

People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Zypher Network

Napoved cene Zypher Network (POP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Zypher Network (POP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Zypher Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Zypher Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Zypher Network.

O Zypher Network

POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Zypher Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Zypher Network? Nakup POP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Zypher Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Zypher Network (POP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Zypher Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Zypher Network (POP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Zypher Network

Z lastništvom kriptovalute Zypher Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Zypher Network (POP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Zypher Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Zypher Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Zypher Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Zypher Network?
Če bi kriptovaluta Zypher Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Zypher Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:21 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Zypher Network

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

