Današnja cena Zypher Network

Današnja cena kriptovalute Zypher Network (POP) v živo je $ 0.001234, s spremembo 9.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POP v USD je $ 0.001234 na POP.

Kriptovaluta Zypher Network je trenutno na #1868. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.86M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.50B POP. V zadnjih 24 urah se je POP trgovalo med $ 0.001091 (najnižje) in $ 0.001268 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0122852444917876, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000910956106492917.

V kratkoročni uspešnosti se je POP premaknil +5.20% v zadnji uri in -79.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.57K.

Tržne informacije Zypher Network (POP)

Uvrstitev No.1868 Tržna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volumen (24H) $ 64.57K$ 64.57K $ 64.57K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.34M$ 12.34M $ 12.34M Zaloga v obtoku 1.50B 1.50B 1.50B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 15.04% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Zypher Network je $ 1.86M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.57K. Obstoječa ponudba POP je 1.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.34M.