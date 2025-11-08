Današnja cena kriptovalute Zypher Network v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija POP je 1,856,141.665844 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Zypher Network v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija POP je 1,856,141.665844 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Zypher Network (POP) v živo je $ 0.001234, s spremembo 9.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POP v USD je $ 0.001234 na POP.
Kriptovaluta Zypher Network je trenutno na #1868. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.86M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.50B POP. V zadnjih 24 urah se je POP trgovalo med $ 0.001091 (najnižje) in $ 0.001268 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0122852444917876, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000910956106492917.
V kratkoročni uspešnosti se je POP premaknil +5.20% v zadnji uri in -79.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.57K.
Tržne informacije Zypher Network (POP)
No.1868
$ 1.86M
$ 64.57K
$ 12.34M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Zypher Network je $ 1.86M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.57K. Obstoječa ponudba POP je 1.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.34M.
Zgodovina cene Zypher Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001091
24H Nizka
$ 0.001268
24H Visoka
$ 0.001091
$ 0.001268
$ 0.0122852444917876
$ 0.000910956106492917
+5.20%
+9.30%
-79.12%
-79.12%
Zgodovina cen Zypher Network (POP) v USD
Sledite spremembam cen Zypher Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000105
+9.30%
30 dni
$ -0.007197
-85.37%
60 dni
$ +0.000234
+23.40%
90 dni
$ +0.000234
+23.40%
Današnja sprememba cene Zypher Network
Danes je POP zabeležil spremembo $ +0.000105 (+9.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Zypher Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007197 (-85.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Zypher Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je POP spremenil za $ +0.000234 (+23.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Zypher Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000234 (+23.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Zypher Network (POP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Zypher Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Zypher Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Zypher Network?
Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact POP pricing.
Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market behavior.
Competition: Performance relative to similar blockchain gaming and infrastructure projects.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Zypher Network?
People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Zypher Network
Napoved cene Zypher Network (POP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Zypher Network (POP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Zypher Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Zypher Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Zypher Network.
O Zypher Network
POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Zypher Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Zypher Network? Nakup POP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Zypher Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Zypher Network (POP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Zypher Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Zypher Network
Z lastništvom kriptovalute Zypher Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Zypher Network (POP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.
Zypher Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Zypher Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Zypher Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Zypher Network?
Če bi kriptovaluta Zypher Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Zypher Network.
Koliko je kriptovaluta Zypher Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Zypher Network je $ 0.001234. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Zypher Network še vedno dobra naložba?
Zypher Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v POP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Zypher Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Zypher Network v vrednosti $ 64.57K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Zypher Network?
Cena kriptovalute POP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Zypher Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena POP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Zypher Network?
Na ceno POP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par POP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Zypher Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Zypher Network letos rasla?
Cena kriptovalute Zypher Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Zypher Network (POP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:21 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.