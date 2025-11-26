Več o PINGPONG
Tokenomika PINGPONG (PINGPONG)
Tokenomika in analiza cen PINGPONG (PINGPONG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PINGPONG (PINGPONG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PINGPONG (PINGPONG)
PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.
Tokenomika PINGPONG (PINGPONG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PINGPONG (PINGPONG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PINGPONG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PINGPONG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PINGPONG, raziščite ceno žetona PINGPONG v živo!
Kako kupiti PINGPONG
Želite v svoj portfelj dodati PINGPONG (PINGPONG)? MEXC podpira različne načine nakupa PINGPONG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen PINGPONG (PINGPONG)
Analiza zgodovine cen PINGPONG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene PINGPONG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PINGPONG? Naša stran za napovedovanje cen PINGPONG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
