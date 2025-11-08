Današnja cena PINGPONG

Današnja cena kriptovalute PINGPONG (PINGPONG) v živo je $ 0.04721, s spremembo 3.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PINGPONG v USD je $ 0.04721 na PINGPONG.

Kriptovaluta PINGPONG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PINGPONG. V zadnjih 24 urah se je PINGPONG trgovalo med $ 0.04495 (najnižje) in $ 0.05023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PINGPONG premaknil -0.17% v zadnji uri in +3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.43K.

Tržne informacije PINGPONG (PINGPONG)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 62.43K$ 62.43K $ 62.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 47.21M$ 47.21M $ 47.21M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

