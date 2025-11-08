Današnja cena kriptovalute PINGPONG v živo je 0.04721 USD. Tržna kapitalizacija PINGPONG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PINGPONG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PINGPONG v živo je 0.04721 USD. Tržna kapitalizacija PINGPONG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PINGPONG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PINGPONG (PINGPONG) v živo je $ 0.04721, s spremembo 3.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PINGPONG v USD je $ 0.04721 na PINGPONG.
Kriptovaluta PINGPONG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PINGPONG. V zadnjih 24 urah se je PINGPONG trgovalo med $ 0.04495 (najnižje) in $ 0.05023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PINGPONG premaknil -0.17% v zadnji uri in +3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.43K.
Tržne informacije PINGPONG (PINGPONG)
--
----
$ 62.43K
$ 62.43K$ 62.43K
$ 47.21M
$ 47.21M$ 47.21M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija PINGPONG je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.43K. Obstoječa ponudba PINGPONG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 47.21M.
Zgodovina cene PINGPONG, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04495
$ 0.04495$ 0.04495
24H Nizka
$ 0.05023
$ 0.05023$ 0.05023
24H Visoka
$ 0.04495
$ 0.04495$ 0.04495
$ 0.05023
$ 0.05023$ 0.05023
--
----
--
----
-0.17%
+3.30%
+3.37%
+3.37%
Zgodovina cen PINGPONG (PINGPONG) v USD
Sledite spremembam cen PINGPONG za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0015082
+3.30%
30 dni
$ -0.10145
-68.25%
60 dni
$ +0.02721
+136.05%
90 dni
$ +0.02721
+136.05%
Današnja sprememba cene PINGPONG
Danes je PINGPONG zabeležil spremembo $ +0.0015082 (+3.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PINGPONG
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.10145 (-68.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PINGPONG
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PINGPONG spremenil za $ +0.02721 (+136.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PINGPONG
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02721 (+136.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PINGPONG (PINGPONG) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PINGPONG
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PINGPONG, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PINGPONG?
PINGPONG cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. News, partnerships, and project developments create volatility. Overall crypto market trends impact individual tokens. Supply dynamics including token burns or releases influence scarcity.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PINGPONG?
People want to know PINGPONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Napoved cene za kriptovaluto PINGPONG
Napoved cene PINGPONG (PINGPONG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PINGPONG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PINGPONG (PINGPONG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PINGPONG lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PINGPONG v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PINGPONG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PINGPONG.
O PINGPONG
PINGPONG is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border payments. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. PINGPONG's primary role in the crypto ecosystem is to provide a decentralized platform for the exchange of value, with the aim of reducing reliance on traditional financial intermediaries. Its issuance model is based on a fixed supply, which is intended to mitigate inflationary pressures. PINGPONG is typically used in transactions that require fast settlement times and low transaction fees, making it a popular choice for microtransactions and remittances.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PINGPONG
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PINGPONG? Nakup PINGPONG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PINGPONG. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PINGPONG (PINGPONG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PINGPONG bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PINGPONG
Z lastništvom kriptovalute PINGPONG se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.
PINGPONG Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PINGPONG razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PINGPONG
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PINGPONG?
Če bi kriptovaluta PINGPONG rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PINGPONG.
Koliko je kriptovaluta PINGPONG vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PINGPONG je $ 0.04721. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PINGPONG še vedno dobra naložba?
PINGPONG ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PINGPONG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PINGPONG?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PINGPONG v vrednosti $ 62.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PINGPONG?
Cena kriptovalute PINGPONG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PINGPONG v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PINGPONG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PINGPONG?
Na ceno PINGPONG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PINGPONG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PINGPONG gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PINGPONG letos rasla?
Cena kriptovalute PINGPONG bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PINGPONG (PINGPONG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:40 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PINGPONG (PINGPONG)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
