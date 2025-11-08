BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PINGPONG v živo je 0.04721 USD. Tržna kapitalizacija PINGPONG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PINGPONG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena PINGPONG(PINGPONG)

Cena 1 PINGPONG v USD v živo:

$0.04721
+3.30%1D
USD
PINGPONG (PINGPONG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:40 (UTC+8)

Današnja cena PINGPONG

Današnja cena kriptovalute PINGPONG (PINGPONG) v živo je $ 0.04721, s spremembo 3.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PINGPONG v USD je $ 0.04721 na PINGPONG.

Kriptovaluta PINGPONG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PINGPONG. V zadnjih 24 urah se je PINGPONG trgovalo med $ 0.04495 (najnižje) in $ 0.05023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PINGPONG premaknil -0.17% v zadnji uri in +3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.43K.

Tržne informacije PINGPONG (PINGPONG)

$ 62.43K
$ 47.21M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PINGPONG je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.43K. Obstoječa ponudba PINGPONG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 47.21M.

Zgodovina cene PINGPONG, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04495
24H Nizka
$ 0.05023
24H Visoka

-0.17%

+3.30%

+3.37%

+3.37%

Zgodovina cen PINGPONG (PINGPONG) v USD

Sledite spremembam cen PINGPONG za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0015082+3.30%
30 dni$ -0.10145-68.25%
60 dni$ +0.02721+136.05%
90 dni$ +0.02721+136.05%
Današnja sprememba cene PINGPONG

Danes je PINGPONG zabeležil spremembo $ +0.0015082 (+3.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PINGPONG

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.10145 (-68.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PINGPONG

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PINGPONG spremenil za $ +0.02721 (+136.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PINGPONG

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02721 (+136.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PINGPONG (PINGPONG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PINGPONG.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PINGPONG

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PINGPONG, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PINGPONG?

PINGPONG cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. News, partnerships, and project developments create volatility. Overall crypto market trends impact individual tokens. Supply dynamics including token burns or releases influence scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PINGPONG?

People want to know PINGPONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto PINGPONG

Napoved cene PINGPONG (PINGPONG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PINGPONG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PINGPONG (PINGPONG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PINGPONG lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PINGPONG v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PINGPONG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PINGPONG.

O PINGPONG

PINGPONG is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border payments. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. PINGPONG's primary role in the crypto ecosystem is to provide a decentralized platform for the exchange of value, with the aim of reducing reliance on traditional financial intermediaries. Its issuance model is based on a fixed supply, which is intended to mitigate inflationary pressures. PINGPONG is typically used in transactions that require fast settlement times and low transaction fees, making it a popular choice for microtransactions and remittances.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PINGPONG

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PINGPONG? Nakup PINGPONG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PINGPONG. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PINGPONG (PINGPONG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PINGPONG bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PINGPONG (PINGPONG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PINGPONG

Z lastništvom kriptovalute PINGPONG se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PINGPONG (PINGPONG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PINGPONG razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PINGPONG spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PINGPONG

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PINGPONG?
Če bi kriptovaluta PINGPONG rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PINGPONG.
Pomembne panožne novosti PINGPONG (PINGPONG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti PINGPONG

PINGPONG USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PINGPONG z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PINGPONG USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte PINGPONG (PINGPONG) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute PINGPONG v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PINGPONG/USDT
$0.04721
$0.04721$0.04721
+3.25%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

1 PINGPONG = 0.04721 USD