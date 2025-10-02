Tokenomika PaLM AI (PALMAI)

Tokenomika PaLM AI (PALMAI)

Odkrijte ključne vpoglede v PaLM AI (PALMAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:06:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PaLM AI (PALMAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PaLM AI (PALMAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M
Skupna ponudba:
$ 77.13M
$ 77.13M$ 77.13M
Razpoložljivi obtok:
$ 77.13M
$ 77.13M$ 77.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2
$ 2$ 2
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00023726066723638
$ 0.00023726066723638$ 0.00023726066723638
Trenutna cena:
$ 0.2089
$ 0.2089$ 0.2089

Informacije o PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

Uradna spletna stran:
https://palmai.tech/
Bela knjiga:
https://palmai.tech/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891

Tokenomika PaLM AI (PALMAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PaLM AI (PALMAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PALMAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PALMAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PALMAI, raziščite ceno žetona PALMAI v živo!

Kako kupiti PALMAI

Želite v svoj portfelj dodati PaLM AI (PALMAI)? MEXC podpira različne načine nakupa PALMAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen PaLM AI (PALMAI)

Analiza zgodovine cen PALMAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PALMAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PALMAI? Naša stran za napovedovanje cen PALMAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

