Tokenomika NFT Combining (NFTC)

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:56:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NFT Combining (NFTC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NFT Combining (NFTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 810.00M
$ 810.00M$ 810.00M
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 58.96K
$ 58.96K$ 58.96K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.12999
$ 0.12999$ 0.12999
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.00007279
$ 0.00007279$ 0.00007279

Informacije o NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

Uradna spletna stran:
https://www.nftcombining.com/
Bela knjiga:
https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113

Tokenomika NFT Combining (NFTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NFT Combining (NFTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NFTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NFTC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NFTC, raziščite ceno žetona NFTC v živo!

Kako kupiti NFTC

Želite v svoj portfelj dodati NFT Combining (NFTC)? MEXC podpira različne načine nakupa NFTC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen NFT Combining (NFTC)

Analiza zgodovine cen NFTC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NFTC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NFTC? Naša stran za napovedovanje cen NFTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

