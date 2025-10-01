Tokenomika NEWM (NEWM)

Tržna kapitalizacija:
$ 868.24K
Skupna ponudba:
$ 9.74B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.41B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00306
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000212896807203877
Trenutna cena:
$ 0.0003599
Informacije o NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

Uradna spletna stran:
https://newm.io
Bela knjiga:
https://newm.io/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d

Tokenomika NEWM (NEWM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NEWM (NEWM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NEWM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NEWM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NEWM, raziščite ceno žetona NEWM v živo!

