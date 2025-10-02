Tokenomika Midle (MIDLE)

Odkrijte ključne vpoglede v Midle (MIDLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen Midle (MIDLE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Midle (MIDLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 215.10K
$ 215.10K$ 215.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0851
$ 0.0851$ 0.0851
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000168715566953558
$ 0.000168715566953558$ 0.000168715566953558
Trenutna cena:
$ 0.0002151
$ 0.0002151$ 0.0002151

Informacije o Midle (MIDLE)

Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

Uradna spletna stran:
https://midle.io
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7

Tokenomika Midle (MIDLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Midle (MIDLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MIDLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MIDLE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MIDLE, raziščite ceno žetona MIDLE v živo!

