Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ME, raziščite ceno žetona ME v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ME (ME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

