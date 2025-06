ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Ime in priimekME

UvrstitevNo.304

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)12.17%

Razpoložljivi obtok150,035,414.551046

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,999,135.171609

Hitrost kroženja0.15%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov13.238140041584465,2024-12-10

Najnižja cena0.7184464093072205,2025-04-07

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

