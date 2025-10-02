Odkrijte ključne vpoglede v Lava Network (LAVA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LAVA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Lava Network (LAVA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

