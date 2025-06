LAVA

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Ime in priimekLAVA

UvrstitevNo.3505

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba978,453,974

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.212118800372206,2025-01-09

Najnižja cena0.03594416552789407,2025-04-09

Javna veriga blokovARB

