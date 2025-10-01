Tokenomika Kava Labs (KAVA)

Tokenomika in analiza cen Kava Labs (KAVA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kava Labs (KAVA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 352.25M
Skupna ponudba:
$ 1.08B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.08B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 352.25M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.2107
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.24832868419474186
Trenutna cena:
$ 0.3253
Informacije o Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Uradna spletna stran:
https://www.kava.io/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/gwbwpc3
Raziskovalec blokov:
https://www.mintscan.io/kava

Tokenomika Kava Labs (KAVA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kava Labs (KAVA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KAVA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAVA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KAVA, raziščite ceno žetona KAVA v živo!

