KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Ime in priimekKAS

UvrstitevNo.45

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0005%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,14

Razpoložljivi obtok26.337.587.964,97709

Največja ponudba28.704.026.601

Skupna ponudba26.337.587.964,97709

Hitrost kroženja0.9175%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.20754794622992162,2024-08-01

Najnižja cena0.000169882220013181,2022-06-01

Javna veriga blokovKASPA

