Tokenomika Jerry The Turtle (JYAI)

Tokenomika Jerry The Turtle (JYAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Jerry The Turtle (JYAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:28:15 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Jerry The Turtle (JYAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Jerry The Turtle (JYAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M
Skupna ponudba:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00034477
$ 0.00034477$ 0.00034477
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777
Trenutna cena:
$ 0.000136159
$ 0.000136159$ 0.000136159

Informacije o Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://www.jerrytheturtle.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Tokenomika Jerry The Turtle (JYAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Jerry The Turtle (JYAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JYAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JYAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JYAI, raziščite ceno žetona JYAI v živo!

Kako kupiti JYAI

Želite v svoj portfelj dodati Jerry The Turtle (JYAI)? MEXC podpira različne načine nakupa JYAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Jerry The Turtle (JYAI)

Analiza zgodovine cen JYAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene JYAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JYAI? Naša stran za napovedovanje cen JYAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti