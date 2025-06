JYAI

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Ime in priimekJYAI

UvrstitevNo.1033

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok69 000 000 000

Največja ponudba69 000 000 000

Skupna ponudba69 000 000 000

Hitrost kroženja1%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.00030371919029091,2025-05-27

Najnižja cena0.0000000524860777,2024-12-19

Javna veriga blokovETH

