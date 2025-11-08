Današnja cena Hims Hers Health

Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON) v živo je $ 41.7, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HIMSON v USD je $ 41.7 na HIMSON.

Kriptovaluta Hims Hers Health je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 251.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.03K HIMSON. V zadnjih 24 urah se je HIMSON trgovalo med $ 39.41 (najnižje) in $ 41.85 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 64.87097006673565, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 39.63976232175413.

V kratkoročni uspešnosti se je HIMSON premaknil +0.38% v zadnji uri in -10.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.11K.

Tržne informacije Hims Hers Health (HIMSON)

Uvrstitev No.2767 Tržna kapitalizacija $ 251.40K$ 251.40K $ 251.40K Volumen (24H) $ 63.11K$ 63.11K $ 63.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 251.40K$ 251.40K $ 251.40K Zaloga v obtoku 6.03K 6.03K 6.03K Skupna ponudba 6,028.81610582 6,028.81610582 6,028.81610582 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Hims Hers Health je $ 251.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.11K. Obstoječa ponudba HIMSON je 6.03K, skupna ponudba pa znaša 6028.81610582. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 251.40K.