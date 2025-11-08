BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health v živo je 41.7 USD. Tržna kapitalizacija HIMSON je 251,401.631612694 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HIMSON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o HIMSON

Informacije o ceni HIMSON

Kaj je HIMSON

Uradna spletna stran HIMSON

Tokenomika HIMSON

Napoved cen HIMSON

Zgodovina HIMSON

HIMSON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute HIMSON v fiat

Spot HIMSON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Hims Hers Health Logotip

Cena Hims Hers Health(HIMSON)

Cena 1 HIMSON v USD v živo:

$41.7
+3.47%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:35 (UTC+8)

Današnja cena Hims Hers Health

Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON) v živo je $ 41.7, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HIMSON v USD je $ 41.7 na HIMSON.

Kriptovaluta Hims Hers Health je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 251.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.03K HIMSON. V zadnjih 24 urah se je HIMSON trgovalo med $ 39.41 (najnižje) in $ 41.85 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 64.87097006673565, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 39.63976232175413.

V kratkoročni uspešnosti se je HIMSON premaknil +0.38% v zadnji uri in -10.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.11K.

Tržne informacije Hims Hers Health (HIMSON)

No.2767

$ 251.40K
$ 63.11K
$ 251.40K
6.03K
6,028.81610582
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Hims Hers Health je $ 251.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.11K. Obstoječa ponudba HIMSON je 6.03K, skupna ponudba pa znaša 6028.81610582. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 251.40K.

Zgodovina cene Hims Hers Health, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 39.41
24H Nizka
$ 41.85
24H Visoka

$ 39.41
$ 41.85
$ 64.87097006673565
$ 39.63976232175413
+0.38%

+3.47%

-10.52%

-10.52%

Zgodovina cen Hims Hers Health (HIMSON) v USD

Sledite spremembam cen Hims Hers Health za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +1.3985+3.47%
30 dni$ -15.95-27.67%
60 dni$ +11.7+39.00%
90 dni$ +11.7+39.00%
Današnja sprememba cene Hims Hers Health

Danes je HIMSON zabeležil spremembo $ +1.3985 (+3.47%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Hims Hers Health

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -15.95 (-27.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Hims Hers Health

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HIMSON spremenil za $ +11.7 (+39.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Hims Hers Health

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +11.7 (+39.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hims Hers Health (HIMSON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Hims Hers Health.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hims Hers Health

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hims Hers Health, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hims Hers Health?

HIMS stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth and subscriber acquisition rates
2. Regulatory changes in telehealth and prescription drug policies
3. Competition from other telehealth platforms
4. Marketing effectiveness and customer acquisition costs
5. Product expansion into new health categories
6. Overall telehealth industry trends and adoption
7. Healthcare policy changes and insurance coverage
8. Financial performance metrics like gross margins
9. Management guidance and strategic partnerships
10. General market sentiment toward growth stocks

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hims Hers Health?

People want to know HIMS stock price today because it's a popular telehealth company offering direct-to-consumer healthcare services. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market volatility, and evaluate investment opportunities in the growing digital health sector.

Napoved cene za kriptovaluto Hims Hers Health

Napoved cene Hims Hers Health (HIMSON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HIMSON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hims Hers Health (HIMSON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hims Hers Health lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hims Hers Health v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HIMSON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hims Hers Health.

O Hims Hers Health

HIMSON is a digital asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HIMSON is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HIMSON's issuance model is designed with a fixed supply to prevent inflation. The asset is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, purchasing goods and services, and for transferring value across borders. Its design and functionality make it a significant part of the broader digital currency landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hims Hers Health

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hims Hers Health? Nakup HIMSON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hims Hers Health. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 6.03K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hims Hers Health bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Hims Hers Health (HIMSON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Hims Hers Health

Z lastništvom kriptovalute Hims Hers Health se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Hims Hers Health (HIMSON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Hims Hers Health razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Hims Hers Health spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hims Hers Health

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hims Hers Health?
Če bi kriptovaluta Hims Hers Health rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hims Hers Health.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Hims Hers Health (HIMSON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Hims Hers Health

HIMSON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na HIMSON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami HIMSON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Hims Hers Health (HIMSON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Hims Hers Health v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
HIMSON/USDT
$41.7
$41.7$41.7
+3.42%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz HIMSON v USD

Znesek

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 41.7 USD