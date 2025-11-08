Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health v živo je 41.7 USD. Tržna kapitalizacija HIMSON je 251,401.631612694 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HIMSON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health v živo je 41.7 USD. Tržna kapitalizacija HIMSON je 251,401.631612694 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HIMSON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON) v živo je $ 41.7, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HIMSON v USD je $ 41.7 na HIMSON.
Kriptovaluta Hims Hers Health je trenutno na #2767. mestu s tržno kapitalizacijo $ 251.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.03K HIMSON. V zadnjih 24 urah se je HIMSON trgovalo med $ 39.41 (najnižje) in $ 41.85 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 64.87097006673565, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 39.63976232175413.
V kratkoročni uspešnosti se je HIMSON premaknil +0.38% v zadnji uri in -10.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.11K.
Tržne informacije Hims Hers Health (HIMSON)
No.2767
$ 251.40K
$ 63.11K
$ 251.40K
6.03K
6,028.81610582
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Hims Hers Health je $ 251.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.11K. Obstoječa ponudba HIMSON je 6.03K, skupna ponudba pa znaša 6028.81610582. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 251.40K.
Zgodovina cene Hims Hers Health, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 39.41
24H Nizka
$ 41.85
24H Visoka
$ 39.41
$ 41.85
$ 64.87097006673565
$ 39.63976232175413
+0.38%
+3.47%
-10.52%
-10.52%
Zgodovina cen Hims Hers Health (HIMSON) v USD
Sledite spremembam cen Hims Hers Health za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +1.3985
+3.47%
30 dni
$ -15.95
-27.67%
60 dni
$ +11.7
+39.00%
90 dni
$ +11.7
+39.00%
Današnja sprememba cene Hims Hers Health
Danes je HIMSON zabeležil spremembo $ +1.3985 (+3.47%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Hims Hers Health
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -15.95 (-27.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Hims Hers Health
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HIMSON spremenil za $ +11.7 (+39.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Hims Hers Health
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +11.7 (+39.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hims Hers Health (HIMSON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hims Hers Health
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hims Hers Health, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hims Hers Health?
HIMS stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth and subscriber acquisition rates 2. Regulatory changes in telehealth and prescription drug policies 3. Competition from other telehealth platforms 4. Marketing effectiveness and customer acquisition costs 5. Product expansion into new health categories 6. Overall telehealth industry trends and adoption 7. Healthcare policy changes and insurance coverage 8. Financial performance metrics like gross margins 9. Management guidance and strategic partnerships 10. General market sentiment toward growth stocks
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hims Hers Health?
People want to know HIMS stock price today because it's a popular telehealth company offering direct-to-consumer healthcare services. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market volatility, and evaluate investment opportunities in the growing digital health sector.
Napoved cene za kriptovaluto Hims Hers Health
Napoved cene Hims Hers Health (HIMSON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HIMSON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hims Hers Health (HIMSON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Hims Hers Health lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hims Hers Health v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HIMSON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hims Hers Health.
O Hims Hers Health
HIMSON is a digital asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HIMSON is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HIMSON's issuance model is designed with a fixed supply to prevent inflation. The asset is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, purchasing goods and services, and for transferring value across borders. Its design and functionality make it a significant part of the broader digital currency landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hims Hers Health
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hims Hers Health? Nakup HIMSON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hims Hers Health. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 6.03K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hims Hers Health bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Hims Hers Health
Z lastništvom kriptovalute Hims Hers Health se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Hims Hers Health (HIMSON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hims Hers Health
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hims Hers Health?
Če bi kriptovaluta Hims Hers Health rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hims Hers Health.
Koliko je kriptovaluta Hims Hers Health vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Hims Hers Health je $ 41.7. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Hims Hers Health še vedno dobra naložba?
Hims Hers Health ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HIMSON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Hims Hers Health?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Hims Hers Health v vrednosti $ 63.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Hims Hers Health?
Cena kriptovalute HIMSON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Hims Hers Health v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HIMSON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Hims Hers Health?
Na ceno HIMSON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,264.57
+1.45%
ETH
3,449.38
+4.60%
SOL
161.18
+3.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.104
+1.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HIMSON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HIMSON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Hims Hers Health gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Hims Hers Health letos rasla?
Cena kriptovalute Hims Hers Health bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Hims Hers Health (HIMSON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:35 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.