Današnja cena kriptovalute Yooldo Games v živo je 0.20423 USD. Tržna kapitalizacija ESPORTS je 25,803,513.8939498264045 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ESPORTS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Yooldo Games (ESPORTS) v živo je $ 0.20423, s spremembo 20.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ESPORTS v USD je $ 0.20423 na ESPORTS.
Kriptovaluta Yooldo Games je trenutno na #716. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 126.35M ESPORTS. V zadnjih 24 urah se je ESPORTS trgovalo med $ 0.15317 (najnižje) in $ 0.22803 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2733753195010742, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05189790997151288.
V kratkoročni uspešnosti se je ESPORTS premaknil -1.13% v zadnji uri in -4.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 144.44K.
Tržne informacije Yooldo Games (ESPORTS)
No.716
$ 25.80M
$ 144.44K
$ 183.81M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Yooldo Games je $ 25.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 144.44K. Obstoječa ponudba ESPORTS je 126.35M, skupna ponudba pa znaša 899999999.9999992. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 183.81M.
Zgodovina cene Yooldo Games, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.15317
24H Nizka
$ 0.22803
24H Visoka
$ 0.15317
$ 0.22803
$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
-1.13%
+20.14%
-4.92%
-4.92%
Zgodovina cen Yooldo Games (ESPORTS) v USD
Sledite spremembam cen Yooldo Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0342367
+20.14%
30 dni
$ +0.01776
+9.52%
60 dni
$ +0.08164
+66.59%
90 dni
$ +0.0544
+36.30%
Današnja sprememba cene Yooldo Games
Danes je ESPORTS zabeležil spremembo $ +0.0342367 (+20.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Yooldo Games
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01776 (+9.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Yooldo Games
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ESPORTS spremenil za $ +0.08164 (+66.59%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Yooldo Games
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0544 (+36.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Yooldo Games (ESPORTS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Yooldo Games
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Yooldo Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Yooldo Games?
Several key factors influence Yooldo Games (ESPORTS) token prices:
Gaming Adoption: User growth on Yooldo's gaming platform and increased gameplay activity drive demand for ESPORTS tokens.
Token Utility: The token's use cases within games, including rewards, staking, and in-game purchases, affect its value proposition.
Partnership Announcements: Collaborations with gaming studios, blockchain projects, or major platforms can boost prices.
Competition: Performance relative to other GameFi and play-to-earn tokens influences investor preference.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new game releases, and technological improvements affect long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings contribute to price stability and growth potential.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Yooldo Games?
People want to know Yooldo Games (ESPORTS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Yooldo Games
Napoved cene Yooldo Games (ESPORTS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ESPORTS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yooldo Games (ESPORTS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Yooldo Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yooldo Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ESPORTS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yooldo Games.
O Yooldo Games
ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Yooldo Games
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Yooldo Games? Nakup ESPORTS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Yooldo Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Yooldo Games (ESPORTS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 126.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Yooldo Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Yooldo Games
Z lastništvom kriptovalute Yooldo Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Yooldo Games (ESPORTS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Yooldo Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yooldo Games
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yooldo Games?
Če bi kriptovaluta Yooldo Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yooldo Games.
Koliko je kriptovaluta Yooldo Games vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Yooldo Games je $ 0.20423. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Yooldo Games še vedno dobra naložba?
Yooldo Games ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ESPORTS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Yooldo Games?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Yooldo Games v vrednosti $ 144.44K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Yooldo Games?
Cena kriptovalute ESPORTS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Yooldo Games v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ESPORTS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Yooldo Games?
Na ceno ESPORTS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,374.72
+1.56%
ETH
3,449.35
+4.60%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0889
-0.34%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ESPORTS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ESPORTS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Yooldo Games gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Yooldo Games letos rasla?
Cena kriptovalute Yooldo Games bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Yooldo Games (ESPORTS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:52:39 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.