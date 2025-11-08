Današnja cena Yooldo Games

Današnja cena kriptovalute Yooldo Games (ESPORTS) v živo je $ 0.20423, s spremembo 20.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ESPORTS v USD je $ 0.20423 na ESPORTS.

Kriptovaluta Yooldo Games je trenutno na #716. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 126.35M ESPORTS. V zadnjih 24 urah se je ESPORTS trgovalo med $ 0.15317 (najnižje) in $ 0.22803 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2733753195010742, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05189790997151288.

V kratkoročni uspešnosti se je ESPORTS premaknil -1.13% v zadnji uri in -4.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 144.44K.

Tržne informacije Yooldo Games (ESPORTS)

Uvrstitev No.716 Tržna kapitalizacija $ 25.80M$ 25.80M $ 25.80M Volumen (24H) $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 183.81M$ 183.81M $ 183.81M Zaloga v obtoku 126.35M 126.35M 126.35M Največja ponudba 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Skupna ponudba 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Hitrost kroženja 14.03% Javna veriga blokov BSC

