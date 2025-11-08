BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Plasma v živo je 0.3084 USD. Tržna kapitalizacija XPL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XPL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XPL

Informacije o ceni XPL

Kaj je XPL

Bela knjiga XPL

Uradna spletna stran XPL

Tokenomika XPL

Napoved cen XPL

Zgodovina XPL

XPL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute XPL v fiat

Spot XPL

Terminske pogodbe XPL USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Plasma Logotip

Cena Plasma(XPL)

Cena 1 XPL v USD v živo:

USD
Plasma (XPL) Live Price Chart
Današnja cena Plasma

Današnja cena kriptovalute Plasma (XPL) v živo je $ 0.3084, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XPL v USD je $ 0.3084 na XPL.

Kriptovaluta Plasma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XPL. V zadnjih 24 urah se je XPL trgovalo med $ 0.2575 (najnižje) in $ 0.3517 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XPL premaknil +0.91% v zadnji uri in +4.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 21.47M.

Tržne informacije Plasma (XPL)

$ 21.47M
$ 21.47M$ 21.47M

$ 3.08B
$ 3.08B$ 3.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Trenutna tržna kapitalizacija Plasma je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 21.47M. Obstoječa ponudba XPL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08B.

Zgodovina cene Plasma, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Plasma (XPL) v USD

Sledite spremembam cen Plasma za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.004879-1.55%
30 dni$ -0.4447-59.05%
60 dni$ +0.1084+54.20%
90 dni$ +0.1084+54.20%
Današnja sprememba cene Plasma

Danes je XPL zabeležil spremembo $ -0.004879 (-1.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Plasma

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.4447 (-59.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Plasma

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XPL spremenil za $ +0.1084 (+54.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Plasma

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.1084 (+54.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Plasma (XPL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Plasma.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Plasma

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Plasma, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Plasma?

Several key factors influence Plasma (XPL) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XPL valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, scalability improvements, and new features can drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms influence value.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Competition: Performance relative to other layer-2 scaling solutions affects market position.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, XPL often follows Bitcoin's price trends.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Plasma?

People want to know Plasma (XPL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Plasma

Napoved cene Plasma (XPL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XPL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Plasma (XPL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Plasma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Plasma v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XPL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Plasma.

O Plasma

XPL is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and interactions in a decentralized manner, providing users with a level of autonomy and privacy not typically found in traditional financial systems. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and ensure the integrity of the network. XPL's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, allowing users to participate in various activities such as trading, staking, and other blockchain-based operations. Its issuance model is based on mining, with a fixed total supply to maintain its value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Plasma

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Plasma? Nakup XPL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Plasma. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Plasma (XPL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Plasma bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Plasma (XPL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Plasma

Z lastništvom kriptovalute Plasma se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Plasma (XPL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Plasma razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Plasma spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Plasma

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Plasma?
Če bi kriptovaluta Plasma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Plasma.
Raziščite več o kriptovaluti Plasma

XPL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XPL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XPL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Plasma (XPL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Plasma v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XPL/USDC
$0.3077
$0.3077$0.3077
-2.50%
0.00% (USDT)
XPL/USDT
$0.3079
$0.3079$0.3079
-1.59%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz XPL v USD

Znesek

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.3084 USD