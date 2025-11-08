Današnja cena Plasma

Današnja cena kriptovalute Plasma (XPL) v živo je $ 0.3084, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XPL v USD je $ 0.3084 na XPL.

Kriptovaluta Plasma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XPL. V zadnjih 24 urah se je XPL trgovalo med $ 0.2575 (najnižje) in $ 0.3517 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XPL premaknil +0.91% v zadnji uri in +4.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 21.47M.

Tržne informacije Plasma (XPL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 21.47M$ 21.47M $ 21.47M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.08B$ 3.08B $ 3.08B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov PLASMA

Trenutna tržna kapitalizacija Plasma je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 21.47M. Obstoječa ponudba XPL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08B.