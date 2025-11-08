Današnja cena kriptovalute Plasma v živo je 0.3084 USD. Tržna kapitalizacija XPL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XPL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Plasma v živo je 0.3084 USD. Tržna kapitalizacija XPL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XPL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Plasma (XPL) v živo je $ 0.3084, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XPL v USD je $ 0.3084 na XPL.
Kriptovaluta Plasma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XPL. V zadnjih 24 urah se je XPL trgovalo med $ 0.2575 (najnižje) in $ 0.3517 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je XPL premaknil +0.91% v zadnji uri in +4.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 21.47M.
Tržne informacije Plasma (XPL)
--
----
$ 21.47M
$ 21.47M$ 21.47M
$ 3.08B
$ 3.08B$ 3.08B
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
PLASMA
Trenutna tržna kapitalizacija Plasma je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 21.47M. Obstoječa ponudba XPL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08B.
Zgodovina cene Plasma, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2575
$ 0.2575$ 0.2575
24H Nizka
$ 0.3517
$ 0.3517$ 0.3517
24H Visoka
$ 0.2575
$ 0.2575$ 0.2575
$ 0.3517
$ 0.3517$ 0.3517
--
----
--
----
+0.91%
-1.55%
+4.40%
+4.40%
Zgodovina cen Plasma (XPL) v USD
Sledite spremembam cen Plasma za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.004879
-1.55%
30 dni
$ -0.4447
-59.05%
60 dni
$ +0.1084
+54.20%
90 dni
$ +0.1084
+54.20%
Današnja sprememba cene Plasma
Danes je XPL zabeležil spremembo $ -0.004879 (-1.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Plasma
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.4447 (-59.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Plasma
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XPL spremenil za $ +0.1084 (+54.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Plasma
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.1084 (+54.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Plasma (XPL) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Plasma, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Plasma?
Several key factors influence Plasma (XPL) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Development: Platform updates, scalability improvements, and new features can drive price movements.
Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms influence value.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.
Competition: Performance relative to other layer-2 scaling solutions affects market position.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, XPL often follows Bitcoin's price trends.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Plasma?
People want to know Plasma (XPL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Plasma
Napoved cene Plasma (XPL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XPL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Plasma (XPL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Plasma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Plasma v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XPL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Plasma.
O Plasma
XPL is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and interactions in a decentralized manner, providing users with a level of autonomy and privacy not typically found in traditional financial systems. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and ensure the integrity of the network. XPL's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, allowing users to participate in various activities such as trading, staking, and other blockchain-based operations. Its issuance model is based on mining, with a fixed total supply to maintain its value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Plasma
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Plasma? Nakup XPL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Plasma. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Plasma (XPL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Plasma bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Plasma
Z lastništvom kriptovalute Plasma se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Plasma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Plasma.
Koliko je kriptovaluta Plasma vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Plasma je $ 0.3084. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Plasma še vedno dobra naložba?
Plasma ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XPL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Plasma?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Plasma v vrednosti $ 21.47M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Plasma?
Cena kriptovalute XPL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Plasma v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XPL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Plasma?
Na ceno XPL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,589.8
+1.77%
ETH
3,462.7
+5.01%
SOL
162.25
+4.40%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XPL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XPL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Plasma gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Plasma letos rasla?
Cena kriptovalute Plasma bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Plasma (XPL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:25 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.