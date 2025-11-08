Današnja cena Velvet

Današnja cena kriptovalute Velvet (VELVET) v živo je $ 0.21331, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VELVET v USD je $ 0.21331 na VELVET.

Kriptovaluta Velvet je trenutno na #712. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26.31M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 123.35M VELVET. V zadnjih 24 urah se je VELVET trgovalo med $ 0.20557 (najnižje) in $ 0.22547 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.31715699544548037, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.032064654757022706.

V kratkoročni uspešnosti se je VELVET premaknil +0.58% v zadnji uri in -17.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.25K.

Tržne informacije Velvet (VELVET)

Uvrstitev No.712 Tržna kapitalizacija $ 26.31M$ 26.31M $ 26.31M Volumen (24H) $ 83.25K$ 83.25K $ 83.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 213.31M$ 213.31M $ 213.31M Zaloga v obtoku 123.35M 123.35M 123.35M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 12.33% Javna veriga blokov BSC

