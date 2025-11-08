Današnja cena kriptovalute Velvet v živo je 0.21331 USD. Tržna kapitalizacija VELVET je 26,311,957.5765514949147 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VELVET v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Velvet v živo je 0.21331 USD. Tržna kapitalizacija VELVET je 26,311,957.5765514949147 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VELVET v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Velvet (VELVET) v živo je $ 0.21331, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VELVET v USD je $ 0.21331 na VELVET.
Kriptovaluta Velvet je trenutno na #712. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26.31M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 123.35M VELVET. V zadnjih 24 urah se je VELVET trgovalo med $ 0.20557 (najnižje) in $ 0.22547 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.31715699544548037, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.032064654757022706.
V kratkoročni uspešnosti se je VELVET premaknil +0.58% v zadnji uri in -17.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.25K.
Tržne informacije Velvet (VELVET)
No.712
$ 26.31M
$ 26.31M$ 26.31M
$ 83.25K
$ 83.25K$ 83.25K
$ 213.31M
$ 213.31M$ 213.31M
123.35M
123.35M 123.35M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
12.33%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Velvet je $ 26.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.25K. Obstoječa ponudba VELVET je 123.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 213.31M.
Zgodovina cene Velvet, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.20557
$ 0.20557$ 0.20557
24H Nizka
$ 0.22547
$ 0.22547$ 0.22547
24H Visoka
$ 0.20557
$ 0.20557$ 0.20557
$ 0.22547
$ 0.22547$ 0.22547
$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706
+0.58%
-2.00%
-17.32%
-17.32%
Zgodovina cen Velvet (VELVET) v USD
Sledite spremembam cen Velvet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0043533
-2.00%
30 dni
$ +0.03481
+19.50%
60 dni
$ +0.13493
+172.14%
90 dni
$ +0.13943
+188.72%
Današnja sprememba cene Velvet
Danes je VELVET zabeležil spremembo $ -0.0043533 (-2.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Velvet
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.03481 (+19.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Velvet
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VELVET spremenil za $ +0.13493 (+172.14%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Velvet
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.13943 (+188.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Velvet (VELVET) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Velvet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Velvet?
Several key factors influence Velvet (VELVET) token prices:
Market Demand & Supply: Trading volume, token circulation, and holder distribution directly impact price movements.
Project Development: Platform updates, new features, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with VELVET price movements.
Utility & Adoption: Real-world use cases, DeFi integrations, and ecosystem growth drive fundamental value.
News & Sentiment: Announcements, social media buzz, and community engagement influence short-term price action.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Velvet?
People want to know Velvet (VELVET) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors evaluate volatility, compare against other cryptocurrencies, and determine optimal buying or selling opportunities in this dynamic digital asset market.
Napoved cene za kriptovaluto Velvet
Napoved cene Velvet (VELVET) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VELVET v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Velvet (VELVET) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Velvet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Velvet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VELVET za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Velvet.
O Velvet
VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.
VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Velvet
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Velvet? Nakup VELVET je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Velvet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Velvet (VELVET).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 123.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Velvet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Velvet
Z lastništvom kriptovalute Velvet se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Velvet razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Velvet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Velvet.
Koliko je kriptovaluta Velvet vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Velvet je $ 0.21331. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Velvet še vedno dobra naložba?
Velvet ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VELVET, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Velvet?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Velvet v vrednosti $ 83.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Velvet?
Cena kriptovalute VELVET se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Velvet v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VELVET.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Velvet?
Na ceno VELVET vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,608.41
+1.79%
ETH
3,463.86
+5.04%
SOL
162.3
+4.43%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VELVET na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VELVET/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Velvet gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Velvet letos rasla?
Cena kriptovalute Velvet bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Velvet (VELVET).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:03 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Velvet (VELVET)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.