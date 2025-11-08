BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Velvet v živo je 0.21331 USD. Tržna kapitalizacija VELVET je 26,311,957.5765514949147 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VELVET v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Velvet(VELVET)

Cena 1 VELVET v USD v živo:

$0.21331
-2.00%1D
USD
Velvet (VELVET) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:03 (UTC+8)

Današnja cena Velvet

Današnja cena kriptovalute Velvet (VELVET) v živo je $ 0.21331, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VELVET v USD je $ 0.21331 na VELVET.

Kriptovaluta Velvet je trenutno na #712. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26.31M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 123.35M VELVET. V zadnjih 24 urah se je VELVET trgovalo med $ 0.20557 (najnižje) in $ 0.22547 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.31715699544548037, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.032064654757022706.

V kratkoročni uspešnosti se je VELVET premaknil +0.58% v zadnji uri in -17.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.25K.

Tržne informacije Velvet (VELVET)

No.712

$ 26.31M
$ 83.25K
$ 213.31M
123.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
12.33%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Velvet je $ 26.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.25K. Obstoječa ponudba VELVET je 123.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 213.31M.

Zgodovina cene Velvet, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.20557
24H Nizka
$ 0.22547
24H Visoka

$ 0.20557
$ 0.22547
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+0.58%

-2.00%

-17.32%

-17.32%

Zgodovina cen Velvet (VELVET) v USD

Sledite spremembam cen Velvet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0043533-2.00%
30 dni$ +0.03481+19.50%
60 dni$ +0.13493+172.14%
90 dni$ +0.13943+188.72%
Današnja sprememba cene Velvet

Danes je VELVET zabeležil spremembo $ -0.0043533 (-2.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Velvet

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.03481 (+19.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Velvet

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VELVET spremenil za $ +0.13493 (+172.14%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Velvet

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.13943 (+188.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Velvet (VELVET) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Velvet.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Velvet

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Velvet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Velvet?

Several key factors influence Velvet (VELVET) token prices:

Market Demand & Supply: Trading volume, token circulation, and holder distribution directly impact price movements.

Project Development: Platform updates, new features, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with VELVET price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, DeFi integrations, and ecosystem growth drive fundamental value.

News & Sentiment: Announcements, social media buzz, and community engagement influence short-term price action.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Velvet?

People want to know Velvet (VELVET) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors evaluate volatility, compare against other cryptocurrencies, and determine optimal buying or selling opportunities in this dynamic digital asset market.

Napoved cene za kriptovaluto Velvet

Napoved cene Velvet (VELVET) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VELVET v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Velvet (VELVET) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Velvet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Velvet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VELVET za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Velvet.

O Velvet

VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Velvet

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Velvet? Nakup VELVET je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Velvet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Velvet (VELVET).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 123.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Velvet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Velvet (VELVET)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Velvet

Z lastništvom kriptovalute Velvet se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Velvet (VELVET) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Velvet razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Velvet spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Velvet

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Velvet?
Če bi kriptovaluta Velvet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Velvet.
Pomembne panožne novosti Velvet (VELVET)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

