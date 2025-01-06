Launchpool

Zastavite za zaslužek žetonov iz zvezdniških projektov

Skupni nagradni sklad (USDT)
1,239,239
Skupno število udeležencev
89,361
Število projektov na seznamu
15
EINSTEIN

EIN

Zaključeno
Skupaj airdropov
28,000,000 EIN
Obdobje dogodka
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek EIN v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
80.24%
Skupaj airdropov
14,000,000 EIN
Skupni znesek zastavkov
1,367,960 USDT
Udeleženci
948

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek EIN v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
7.33%
Skupaj airdropov
7,000,000 EIN
Skupni znesek zastavkov
7,628,495 MX
Udeleženci
5,771

Bazen EIN

Zastavite EIN za zaslužek EIN v airdropu

EINSTEIN
Ocenjeni APR
2,995.28%
Skupaj airdropov
7,000,000 EIN
Skupni znesek zastavkov
18,886,122 EIN
Udeleženci
210
StablR USD

USDR

Zaključeno
Skupaj airdropov
70,000 USDT
Obdobje dogodka
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek USDT v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
207.08%
Skupaj airdropov
50,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
1,781,074 USDT
Udeleženci
1,141

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek USDT v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
7.18%
Skupaj airdropov
10,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
6,794,231 MX
Udeleženci
5,149

Bazen USDR

Zastavite USDR za zaslužek USDT v airdropu

StablR USD
Ocenjeni APR
125.34%
Skupaj airdropov
10,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
710,609 USDR
Udeleženci
697
StablR Euro

EURR

Zaključeno
Skupaj airdropov
70,000 USDT
Obdobje dogodka
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek USDT v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
265.30%
Skupaj airdropov
50,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
1,273,366 USDT
Udeleženci
906

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek USDT v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
7.38%
Skupaj airdropov
10,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
7,043,910 MX
Udeleženci
5,229

Bazen EURR

Zastavite EURR za zaslužek USDT v airdropu

StablR Euro
Ocenjeni APR
179.68%
Skupaj airdropov
10,000 USDT
Skupni znesek zastavkov
411,359 EURR
Udeleženci
454
TRN

TRN

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
190,000 TRN
Obdobje dogodka
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek TRN v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
28.14%
Skupaj airdropov
95,000 TRN
Skupni znesek zastavkov
1,569,907 USDT
Udeleženci
917

Bazen TRN

Zastavite TRN za zaslužek TRN v airdropu

TRN
Ocenjeni APR
1,884.61%
Skupaj airdropov
95,000 TRN
Skupni znesek zastavkov
314,040 TRN
Udeleženci
702
EINSTEIN

EIN

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
42,500,000 EIN
Obdobje dogodka
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek EIN v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
113.39%
Skupaj airdropov
25,000,000 EIN
Skupni znesek zastavkov
1,784,617 USDT
Udeleženci
1,868

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek EIN v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
8.80%
Skupaj airdropov
17,500,000 EIN
Skupni znesek zastavkov
8,019,955 MX
Udeleženci
8,622
Bombie

BOMB

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
6,000,000 BOMB
Obdobje dogodka
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek BOMB v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
449.81%
Skupaj airdropov
4,000,000 BOMB
Skupni znesek zastavkov
1,085,194 USDT
Udeleženci
730

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek BOMB v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
22.01%
Skupaj airdropov
2,000,000 BOMB
Skupni znesek zastavkov
4,399,152 MX
Udeleženci
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
1,666,666,666 ICEBERG
Obdobje dogodka
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen ICEBERG

Zastavite ICEBERG za zaslužek ICEBERG v airdropu

ICEBERG
Ocenjeni APR
8,488.44%
Skupaj airdropov
833,333,333 ICEBERG
Skupni znesek zastavkov
719,672,913 ICEBERG
Udeleženci
240

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek ICEBERG v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
4.66%
Skupaj airdropov
833,333,333 ICEBERG
Skupni znesek zastavkov
3,625,514 MX
Udeleženci
2,759
Shardeum

SHM

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
63,360 SHM
Obdobje dogodka
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek SHM v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
600.58%
Skupaj airdropov
31,680 SHM
Skupni znesek zastavkov
1,212,768 USDT
Udeleženci
784

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek SHM v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
48.75%
Skupaj airdropov
31,680 SHM
Skupni znesek zastavkov
5,397,116 MX
Udeleženci
4,137
Balance

EPT

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
4,560,000 EPT
Obdobje dogodka
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek EPT v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
221.06%
Skupaj airdropov
2,300,000 EPT
Skupni znesek zastavkov
1,955,829.733 USDT
Udeleženci
1,204

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek EPT v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
14.02%
Skupaj airdropov
1,300,000 EPT
Skupni znesek zastavkov
5,462,085.851 MX
Udeleženci
4,243

Bazen EPT

Zastavite EPT za zaslužek EPT v airdropu

Balance
Ocenjeni APR
624.27%
Skupaj airdropov
960,000 EPT
Skupni znesek zastavkov
18,864,827.814 EPT
Udeleženci
393
Mantle

MNT

Zaključeno
Skupaj airdropov
240,000 MNT
Obdobje dogodka
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek MNT v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
134.91%
Skupaj airdropov
48,000 MNT
Skupni znesek zastavkov
2,757,307 USDT
Udeleženci
1,730

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek MNT v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
34.49%
Skupaj airdropov
72,000 MNT
Skupni znesek zastavkov
5,277,175 MX
Udeleženci
4,523

Bazen MNT

Zastavite MNT za zaslužek MNT v airdropu

Mantle
Ocenjeni APR
96.05%
Skupaj airdropov
120,000 MNT
Skupni znesek zastavkov
12,425,855 MNT
Udeleženci
4,492
Kinto

KINTO

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
10,100 KINTO
Obdobje dogodka
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek KINTO v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
397.35%
Skupaj airdropov
5,100 KINTO
Skupni znesek zastavkov
2,661,559.62 USDT
Udeleženci
1,702

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek KINTO v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
32.26%
Skupaj airdropov
3,000 KINTO
Skupni znesek zastavkov
6,137,476.3 MX
Udeleženci
5,185

Bazen KINTO

Zastavite KINTO za zaslužek KINTO v airdropu

Kinto
Ocenjeni APR
3,934.48%
Skupaj airdropov
2,000 KINTO
Skupni znesek zastavkov
6,405.9 KINTO
Udeleženci
1,993
Term Finance

TERM

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
120,000 TERM
Obdobje dogodka
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek TERM v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
539.01%
Skupaj airdropov
60,000 TERM
Skupni znesek zastavkov
1,028,611 USDT
Udeleženci
819

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek TERM v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
27.00%
Skupaj airdropov
36,000 TERM
Skupni znesek zastavkov
4,354,949 MX
Udeleženci
3,418

Bazen TERM

Zastavite TERM za zaslužek TERM v airdropu

Term Finance
Ocenjeni APR
5,661.41%
Skupaj airdropov
24,000 TERM
Skupni znesek zastavkov
78,460 TERM
Udeleženci
1,531
Story

IP

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
60,000 IP
Obdobje dogodka
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek IP v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
185.52%
Skupaj airdropov
30,000 IP
Skupni znesek zastavkov
3,489,508 USDT
Udeleženci
2,402

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek IP v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
19.55%
Skupaj airdropov
18,000 IP
Skupni znesek zastavkov
5,721,002 MX
Udeleženci
4,981

Bazen IP

Zastavite IP za zaslužek IP v airdropu

Story
Ocenjeni APR
645.05%
Skupaj airdropov
12,000 IP
Skupni znesek zastavkov
221,808 IP
Udeleženci
1,866
Aptos

APT

Zaključeno
Skupaj airdropov
30,500 APT
Obdobje dogodka
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek APT v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
260.38%
Skupaj airdropov
16,000 APT
Skupni znesek zastavkov
6,176,889 USDT
Udeleženci
3,734

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek APT v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
58.36%
Skupaj airdropov
11,500 APT
Skupni znesek zastavkov
5,076,509 MX
Udeleženci
3,901

Bazen APT

Zastavite APT za zaslužek APT v airdropu

Aptos
Ocenjeni APR
68.87%
Skupaj airdropov
3,000 APT
Skupni znesek zastavkov
525,988 APT
Udeleženci
2,460
Xterio

XTER

Začetna kotacija
Zaključeno
Skupaj airdropov
800,000 XTER
Obdobje dogodka
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Ekskluzivno za nove uporabnike

Bazen USDT

Zastavite USDT za zaslužek XTER v airdropu

Tether
Ocenjeni APR
279.69%
Skupaj airdropov
400,000 XTER
Skupni znesek zastavkov
8,436,874 USDT
Udeleženci
5,642

Bazen MX

Zastavite MX za zaslužek XTER v airdropu

MX Token
Ocenjeni APR
47.02%
Skupaj airdropov
240,000 XTER
Skupni znesek zastavkov
5,004,835 MX
Udeleženci
3,627

Bazen XTER

Zastavite XTER za zaslužek XTER v airdropu

Xterio
Ocenjeni APR
1,335.95%
Skupaj airdropov
160,000 XTER
Skupni znesek zastavkov
1,008,964 XTER
Udeleženci
2,698