EIN
- Skupaj airdropov
- 28,000,000 EIN
- Obdobje dogodka
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek EIN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 14,000,000 EIN
- Skupni znesek zastavkov
- 1,367,960 USDT
- Udeleženci
- 948
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek EIN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 7,000,000 EIN
- Skupni znesek zastavkov
- 7,628,495 MX
- Udeleženci
- 5,771
Bazen EIN
Zastavite EIN za zaslužek EIN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 7,000,000 EIN
- Skupni znesek zastavkov
- 18,886,122 EIN
- Udeleženci
- 210
USDR
- Skupaj airdropov
- 70,000 USDT
- Obdobje dogodka
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 50,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 1,781,074 USDT
- Udeleženci
- 1,141
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 10,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 6,794,231 MX
- Udeleženci
- 5,149
Bazen USDR
Zastavite USDR za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 10,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 710,609 USDR
- Udeleženci
- 697
EURR
- Skupaj airdropov
- 70,000 USDT
- Obdobje dogodka
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 50,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 1,273,366 USDT
- Udeleženci
- 906
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 10,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 7,043,910 MX
- Udeleženci
- 5,229
Bazen EURR
Zastavite EURR za zaslužek USDT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 10,000 USDT
- Skupni znesek zastavkov
- 411,359 EURR
- Udeleženci
- 454
TRN
- Skupaj airdropov
- 190,000 TRN
- Obdobje dogodka
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek TRN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 95,000 TRN
- Skupni znesek zastavkov
- 1,569,907 USDT
- Udeleženci
- 917
Bazen TRN
Zastavite TRN za zaslužek TRN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 95,000 TRN
- Skupni znesek zastavkov
- 314,040 TRN
- Udeleženci
- 702
EIN
- Skupaj airdropov
- 42,500,000 EIN
- Obdobje dogodka
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek EIN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 25,000,000 EIN
- Skupni znesek zastavkov
- 1,784,617 USDT
- Udeleženci
- 1,868
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek EIN v airdropu
- Skupaj airdropov
- 17,500,000 EIN
- Skupni znesek zastavkov
- 8,019,955 MX
- Udeleženci
- 8,622
BOMB
- Skupaj airdropov
- 6,000,000 BOMB
- Obdobje dogodka
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek BOMB v airdropu
- Skupaj airdropov
- 4,000,000 BOMB
- Skupni znesek zastavkov
- 1,085,194 USDT
- Udeleženci
- 730
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek BOMB v airdropu
- Skupaj airdropov
- 2,000,000 BOMB
- Skupni znesek zastavkov
- 4,399,152 MX
- Udeleženci
- 3,057
ICEBERG
- Skupaj airdropov
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Obdobje dogodka
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Bazen ICEBERG
Zastavite ICEBERG za zaslužek ICEBERG v airdropu
- Skupaj airdropov
- 833,333,333 ICEBERG
- Skupni znesek zastavkov
- 719,672,913 ICEBERG
- Udeleženci
- 240
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek ICEBERG v airdropu
- Skupaj airdropov
- 833,333,333 ICEBERG
- Skupni znesek zastavkov
- 3,625,514 MX
- Udeleženci
- 2,759
SHM
- Skupaj airdropov
- 63,360 SHM
- Obdobje dogodka
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek SHM v airdropu
- Skupaj airdropov
- 31,680 SHM
- Skupni znesek zastavkov
- 1,212,768 USDT
- Udeleženci
- 784
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek SHM v airdropu
- Skupaj airdropov
- 31,680 SHM
- Skupni znesek zastavkov
- 5,397,116 MX
- Udeleženci
- 4,137
EPT
- Skupaj airdropov
- 4,560,000 EPT
- Obdobje dogodka
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek EPT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 2,300,000 EPT
- Skupni znesek zastavkov
- 1,955,829.733 USDT
- Udeleženci
- 1,204
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek EPT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 1,300,000 EPT
- Skupni znesek zastavkov
- 5,462,085.851 MX
- Udeleženci
- 4,243
Bazen EPT
Zastavite EPT za zaslužek EPT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 960,000 EPT
- Skupni znesek zastavkov
- 18,864,827.814 EPT
- Udeleženci
- 393
MNT
- Skupaj airdropov
- 240,000 MNT
- Obdobje dogodka
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek MNT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 48,000 MNT
- Skupni znesek zastavkov
- 2,757,307 USDT
- Udeleženci
- 1,730
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek MNT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 72,000 MNT
- Skupni znesek zastavkov
- 5,277,175 MX
- Udeleženci
- 4,523
Bazen MNT
Zastavite MNT za zaslužek MNT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 120,000 MNT
- Skupni znesek zastavkov
- 12,425,855 MNT
- Udeleženci
- 4,492
KINTO
- Skupaj airdropov
- 10,100 KINTO
- Obdobje dogodka
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek KINTO v airdropu
- Skupaj airdropov
- 5,100 KINTO
- Skupni znesek zastavkov
- 2,661,559.62 USDT
- Udeleženci
- 1,702
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek KINTO v airdropu
- Skupaj airdropov
- 3,000 KINTO
- Skupni znesek zastavkov
- 6,137,476.3 MX
- Udeleženci
- 5,185
Bazen KINTO
Zastavite KINTO za zaslužek KINTO v airdropu
- Skupaj airdropov
- 2,000 KINTO
- Skupni znesek zastavkov
- 6,405.9 KINTO
- Udeleženci
- 1,993
TERM
- Skupaj airdropov
- 120,000 TERM
- Obdobje dogodka
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek TERM v airdropu
- Skupaj airdropov
- 60,000 TERM
- Skupni znesek zastavkov
- 1,028,611 USDT
- Udeleženci
- 819
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek TERM v airdropu
- Skupaj airdropov
- 36,000 TERM
- Skupni znesek zastavkov
- 4,354,949 MX
- Udeleženci
- 3,418
Bazen TERM
Zastavite TERM za zaslužek TERM v airdropu
- Skupaj airdropov
- 24,000 TERM
- Skupni znesek zastavkov
- 78,460 TERM
- Udeleženci
- 1,531
IP
- Skupaj airdropov
- 60,000 IP
- Obdobje dogodka
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek IP v airdropu
- Skupaj airdropov
- 30,000 IP
- Skupni znesek zastavkov
- 3,489,508 USDT
- Udeleženci
- 2,402
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek IP v airdropu
- Skupaj airdropov
- 18,000 IP
- Skupni znesek zastavkov
- 5,721,002 MX
- Udeleženci
- 4,981
Bazen IP
Zastavite IP za zaslužek IP v airdropu
- Skupaj airdropov
- 12,000 IP
- Skupni znesek zastavkov
- 221,808 IP
- Udeleženci
- 1,866
APT
- Skupaj airdropov
- 30,500 APT
- Obdobje dogodka
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek APT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 16,000 APT
- Skupni znesek zastavkov
- 6,176,889 USDT
- Udeleženci
- 3,734
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek APT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 11,500 APT
- Skupni znesek zastavkov
- 5,076,509 MX
- Udeleženci
- 3,901
Bazen APT
Zastavite APT za zaslužek APT v airdropu
- Skupaj airdropov
- 3,000 APT
- Skupni znesek zastavkov
- 525,988 APT
- Udeleženci
- 2,460
XTER
- Skupaj airdropov
- 800,000 XTER
- Obdobje dogodka
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Bazen USDT
Zastavite USDT za zaslužek XTER v airdropu
- Skupaj airdropov
- 400,000 XTER
- Skupni znesek zastavkov
- 8,436,874 USDT
- Udeleženci
- 5,642
Bazen MX
Zastavite MX za zaslužek XTER v airdropu
- Skupaj airdropov
- 240,000 XTER
- Skupni znesek zastavkov
- 5,004,835 MX
- Udeleženci
- 3,627
Bazen XTER
Zastavite XTER za zaslužek XTER v airdropu
- Skupaj airdropov
- 160,000 XTER
- Skupni znesek zastavkov
- 1,008,964 XTER
- Udeleženci
- 2,698