Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hims Hers Health zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 42.23.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hims Hers Health zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 44.3414.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HIMSON za leto 2027 $ 46.5585 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HIMSON za leto 2028 $ 48.8865 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HIMSON v letu 2029 $ 51.3308 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HIMSON v letu 2030 $ 53.8973 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Hims Hers Health lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 87.7931.

Leta 2050 bi se cena Hims Hers Health lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 143.0057.