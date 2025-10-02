Odkrijte ključne vpoglede v FUTURECOIN (FUTURE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FUTURE, raziščite ceno žetona FUTURE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FUTURE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FUTURECOIN (FUTURE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FUTURE? Naša stran za napovedovanje cen FUTURE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen FUTURE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

