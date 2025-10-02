Tokenomika Dtec (DTEC)

Tokenomika Dtec (DTEC)

Odkrijte ključne vpoglede v Dtec (DTEC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:20:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Dtec (DTEC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dtec (DTEC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.14M
$ 2.14M
Skupna ponudba:
$ 338.42M
$ 338.42M
Razpoložljivi obtok:
$ 118.53M
$ 118.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.14M
$ 8.14M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.232
$ 0.232
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468
Trenutna cena:
$ 0.01809
$ 0.01809

Informacije o Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Uradna spletna stran:
https://dtec.space/
Bela knjiga:
https://dtec.space/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f

Tokenomika Dtec (DTEC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dtec (DTEC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DTEC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DTEC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DTEC, raziščite ceno žetona DTEC v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

