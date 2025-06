DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Ime in priimekDOGS

UvrstitevNo.408

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok516,750,000,000

Največja ponudba550,000,000,000

Skupna ponudba550,000,000,000

Hitrost kroženja0.9395%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.001644096114028641,2024-08-28

Najnižja cena0.000100955965351554,2025-04-17

Javna veriga blokovTONCOIN

Panoga

Družbeni mediji

