Tokenomika Cratos (CRTS)

Odkrijte ključne vpoglede v Cratos (CRTS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:48:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cratos (CRTS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cratos (CRTS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.78M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 49.30B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.014103
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000119408888085042
Trenutna cena:
$ 0.000178
Informacije o Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Uradna spletna stran:
https://www.cratostoken.com
Bela knjiga:
https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37

Tokenomika Cratos (CRTS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cratos (CRTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRTS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRTS, raziščite ceno žetona CRTS v živo!

Kako kupiti CRTS

Želite v svoj portfelj dodati Cratos (CRTS)? MEXC podpira različne načine nakupa CRTS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Cratos (CRTS)

Analiza zgodovine cen CRTS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CRTS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRTS? Naša stran za napovedovanje cen CRTS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

