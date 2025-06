CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Ime in priimekCRTS

UvrstitevNo.929

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,01%

Razpoložljivi obtok49 299 676 745

Največja ponudba100 000 000 000

Skupna ponudba100 000 000 000

Hitrost kroženja0.4929%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.005453985608275,2021-12-23

Najnižja cena0.000119408888085042,2023-09-25

Javna veriga blokovBSC

