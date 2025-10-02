Tokenomika Calgo (CLGO)

Odkrijte ključne vpoglede v Calgo (CLGO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:26:51 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Calgo (CLGO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Calgo (CLGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.62M
$ 14.62M$ 14.62M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.2851
$ 0.2851$ 0.2851
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.01462
$ 0.01462$ 0.01462

Informacije o Calgo (CLGO)

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.

Uradna spletna stran:
https://www.calgo.io/
Bela knjiga:
https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc

Tokenomika Calgo (CLGO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Calgo (CLGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CLGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLGO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLGO, raziščite ceno žetona CLGO v živo!

Kako kupiti CLGO

Želite v svoj portfelj dodati Calgo (CLGO)? MEXC podpira različne načine nakupa CLGO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Calgo (CLGO)

Analiza zgodovine cen CLGO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CLGO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLGO? Naša stran za napovedovanje cen CLGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti