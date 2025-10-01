Tokenomika BarnBridge (BOND)

Tokenomika BarnBridge (BOND)

Odkrijte ključne vpoglede v BarnBridge (BOND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:34:29 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen BarnBridge (BOND)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BarnBridge (BOND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.24M
$ 1.24M
Skupna ponudba:
$ 10.00M
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 7.91M
$ 7.91M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.57M
$ 1.57M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 93
$ 93
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1420794991809
$ 0.1420794991809
Trenutna cena:
$ 0.1566
$ 0.1566

Informacije o BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Uradna spletna stran:
https://barnbridge.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

Tokenomika BarnBridge (BOND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BarnBridge (BOND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BOND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BOND.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BOND, raziščite ceno žetona BOND v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

