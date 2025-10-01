Tokenomika Boba (BOBA)
Tokenomika in analiza cen Boba (BOBA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Boba (BOBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Boba (BOBA)
Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.
Tokenomika Boba (BOBA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Boba (BOBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BOBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BOBA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BOBA, raziščite ceno žetona BOBA v živo!
