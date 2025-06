BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Ime in priimekBOBA

UvrstitevNo.919

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.37%

Razpoložljivi obtok171,624,231.86

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.3432%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.9879991275196645,2021-11-25

Najnižja cena0.06709533464059267,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.