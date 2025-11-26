Tokenomika Bluwhale Points (BLUP)

Tokenomika Bluwhale Points (BLUP)

Odkrijte ključne vpoglede v Bluwhale Points (BLUP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:34:56 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bluwhale Points (BLUP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bluwhale Points (BLUP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 837.00K
$ 837.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00792
$ 0.00792
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.000837
$ 0.000837

Informacije o Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Uradna spletna stran:
https://www.bluwhale.com/
Bela knjiga:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x6DFA5cfb15A439F78B118a14780E7C07A14148Af

Tokenomika Bluwhale Points (BLUP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bluwhale Points (BLUP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BLUP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLUP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BLUP, raziščite ceno žetona BLUP v živo!

Kako kupiti BLUP

Želite v svoj portfelj dodati Bluwhale Points (BLUP)? MEXC podpira različne načine nakupa BLUP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Bluwhale Points (BLUP)

Analiza zgodovine cen BLUP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BLUP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BLUP? Naša stran za napovedovanje cen BLUP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

