Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points v živo je 0.0016 USD. Tržna kapitalizacija BLUP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BLUP

Informacije o ceni BLUP

Kaj je BLUP

Bela knjiga BLUP

Uradna spletna stran BLUP

Tokenomika BLUP

Napoved cen BLUP

Zgodovina BLUP

BLUP Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BLUP v fiat

Bluwhale Points Logotip

Cena Bluwhale Points(BLUP)

Cena 1 BLUP v USD v živo:

$0.0016
0.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:36 (UTC+8)

Današnja cena Bluwhale Points

Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points (BLUP) v živo je $ 0.0016, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUP v USD je $ 0.0016 na BLUP.

Kriptovaluta Bluwhale Points je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUP. V zadnjih 24 urah se je BLUP trgovalo med $ 0.0016 (najnižje) in $ 0.0024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLUP premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.05K.

Tržne informacije Bluwhale Points (BLUP)

--
----

$ 3.05K
$ 1.60M
--
----

1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bluwhale Points je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.05K. Obstoječa ponudba BLUP je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.60M.

Zgodovina cene Bluwhale Points, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0016
24H Nizka
$ 0.0024
24H Visoka

$ 0.0016
$ 0.0024
--
----

--
----

0.00%

0.00%

+12.20%

+12.20%

Zgodovina cen Bluwhale Points (BLUP) v USD

Sledite spremembam cen Bluwhale Points za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.001538-49.02%
60 dni$ -0.003329-67.54%
90 dni$ -0.0009-36.00%
Današnja sprememba cene Bluwhale Points

Danes je BLUP zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bluwhale Points

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001538 (-49.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bluwhale Points

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLUP spremenil za $ -0.003329 (-67.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bluwhale Points

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009 (-36.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bluwhale Points (BLUP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bluwhale Points.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bluwhale Points

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bluwhale Points, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bluwhale Points?

Several key factors influence Bluwhale Points (BLUP) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Platform adoption and user growth
6. Utility and use cases within the Bluwhale ecosystem
7. Token burns or supply changes
8. Partnership announcements and developments
9. Regulatory news affecting crypto markets
10. Technical analysis and trader sentiment

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bluwhale Points?

People want to know Bluwhale Points (BLUP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, manage risk, and capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Bluwhale Points

Napoved cene Bluwhale Points (BLUP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLUP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bluwhale Points (BLUP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bluwhale Points lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bluwhale Points v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLUP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bluwhale Points.

O Bluwhale Points

BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bluwhale Points

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bluwhale Points? Nakup BLUP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bluwhale Points. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bluwhale Points (BLUP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bluwhale Points bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bluwhale Points (BLUP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bluwhale Points

Z lastništvom kriptovalute Bluwhale Points se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bluwhale Points (BLUP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bluwhale Points razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Bluwhale Points spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bluwhale Points

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bluwhale Points?
Če bi kriptovaluta Bluwhale Points rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bluwhale Points.
Pomembne panožne novosti Bluwhale Points (BLUP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

