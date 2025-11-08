Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points v živo je 0.0016 USD. Tržna kapitalizacija BLUP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points v živo je 0.0016 USD. Tržna kapitalizacija BLUP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLUP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points (BLUP) v živo je $ 0.0016, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUP v USD je $ 0.0016 na BLUP.
Kriptovaluta Bluwhale Points je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUP. V zadnjih 24 urah se je BLUP trgovalo med $ 0.0016 (najnižje) in $ 0.0024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BLUP premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.05K.
Tržne informacije Bluwhale Points (BLUP)
$ 3.05K
$ 1.60M
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Bluwhale Points je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.05K. Obstoječa ponudba BLUP je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.60M.
Zgodovina cene Bluwhale Points, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
0.00%
+12.20%
+12.20%
Zgodovina cen Bluwhale Points (BLUP) v USD
Sledite spremembam cen Bluwhale Points za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.001538
-49.02%
60 dni
$ -0.003329
-67.54%
90 dni
$ -0.0009
-36.00%
Današnja sprememba cene Bluwhale Points
Danes je BLUP zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bluwhale Points
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001538 (-49.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bluwhale Points
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLUP spremenil za $ -0.003329 (-67.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bluwhale Points
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009 (-36.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bluwhale Points (BLUP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bluwhale Points
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bluwhale Points, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bluwhale Points?
Several key factors influence Bluwhale Points (BLUP) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market sentiment 4. Bitcoin and major altcoin price movements 5. Platform adoption and user growth 6. Utility and use cases within the Bluwhale ecosystem 7. Token burns or supply changes 8. Partnership announcements and developments 9. Regulatory news affecting crypto markets 10. Technical analysis and trader sentiment
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bluwhale Points?
People want to know Bluwhale Points (BLUP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, manage risk, and capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Bluwhale Points
Napoved cene Bluwhale Points (BLUP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLUP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bluwhale Points (BLUP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bluwhale Points lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bluwhale Points v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLUP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bluwhale Points.
O Bluwhale Points
BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bluwhale Points
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bluwhale Points? Nakup BLUP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bluwhale Points. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bluwhale Points (BLUP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bluwhale Points bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bluwhale Points
Z lastništvom kriptovalute Bluwhale Points se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Bluwhale Points (BLUP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
Bluwhale Points Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Bluwhale Points razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bluwhale Points
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bluwhale Points?
Če bi kriptovaluta Bluwhale Points rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bluwhale Points.
Koliko je kriptovaluta Bluwhale Points vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points je $ 0.0016. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bluwhale Points še vedno dobra naložba?
Bluwhale Points ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BLUP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bluwhale Points?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bluwhale Points v vrednosti $ 3.05K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bluwhale Points?
Cena kriptovalute BLUP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bluwhale Points v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BLUP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bluwhale Points?
Na ceno BLUP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,313.67
+1.50%
ETH
3,451.69
+4.67%
SOL
161.26
+3.76%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.114
+1.94%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BLUP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BLUP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bluwhale Points gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bluwhale Points letos rasla?
Cena kriptovalute Bluwhale Points bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bluwhale Points (BLUP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:36 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Bluwhale Points (BLUP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.