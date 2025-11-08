Današnja cena Bluwhale Points

Današnja cena kriptovalute Bluwhale Points (BLUP) v živo je $ 0.0016, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUP v USD je $ 0.0016 na BLUP.

Kriptovaluta Bluwhale Points je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLUP. V zadnjih 24 urah se je BLUP trgovalo med $ 0.0016 (najnižje) in $ 0.0024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLUP premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.05K.

Tržne informacije Bluwhale Points (BLUP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bluwhale Points je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.05K. Obstoječa ponudba BLUP je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.60M.