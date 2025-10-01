Tokenomika Blendr Network (BLENDR)

Tokenomika Blendr Network (BLENDR)

Odkrijte ključne vpoglede v Blendr Network (BLENDR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:32:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Blendr Network (BLENDR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Blendr Network (BLENDR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 669.37K
$ 669.37K$ 669.37K
Skupna ponudba:
$ 42.00M
$ 42.00M$ 42.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 40.06M
$ 40.06M$ 40.06M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 701.82K
$ 701.82K$ 701.82K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.45
$ 4.45$ 4.45
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01335431890861586
$ 0.01335431890861586$ 0.01335431890861586
Trenutna cena:
$ 0.01671
$ 0.01671$ 0.01671

Informacije o Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Uradna spletna stran:
https://www.blendr.network/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f

Tokenomika Blendr Network (BLENDR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Blendr Network (BLENDR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BLENDR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLENDR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BLENDR, raziščite ceno žetona BLENDR v živo!

Kako kupiti BLENDR

Želite v svoj portfelj dodati Blendr Network (BLENDR)? MEXC podpira različne načine nakupa BLENDR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Blendr Network (BLENDR)

Analiza zgodovine cen BLENDR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BLENDR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BLENDR? Naša stran za napovedovanje cen BLENDR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti