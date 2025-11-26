Tokenomika Lombard (BARD)

Tokenomika Lombard (BARD)

Odkrijte ključne vpoglede v Lombard (BARD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Lombard (BARD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lombard (BARD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 734.00M
$ 734.00M$ 734.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.734
$ 0.734$ 0.734

Informacije o Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Uradna spletna stran:
https://www.lombard.finance/
Bela knjiga:
https://docs.lombard.finance/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf0DB65D17e30a966C2ae6A21f6BBA71cea6e9754

Tokenomika Lombard (BARD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lombard (BARD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BARD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BARD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BARD, raziščite ceno žetona BARD v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

