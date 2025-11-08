Današnja cena kriptovalute Lombard v živo je 0.7315 USD. Tržna kapitalizacija BARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lombard v živo je 0.7315 USD. Tržna kapitalizacija BARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Lombard (BARD) v živo je $ 0.7315, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BARD v USD je $ 0.7315 na BARD.
Kriptovaluta Lombard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BARD. V zadnjih 24 urah se je BARD trgovalo med $ 0.6838 (najnižje) in $ 0.7603 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BARD premaknil +0.19% v zadnji uri in +8.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 495.48K.
Tržne informacije Lombard (BARD)
$ 495.48K
$ 731.50M
1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Lombard je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 495.48K. Obstoječa ponudba BARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.50M.
Zgodovina cene Lombard, USD
--
----
--
----
+0.19%
+0.86%
+8.40%
+8.40%
Zgodovina cen Lombard (BARD) v USD
Sledite spremembam cen Lombard za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.006237
+0.86%
30 dni
$ +0.0052
+0.71%
60 dni
$ +0.6115
+509.58%
90 dni
$ +0.6115
+509.58%
Današnja sprememba cene Lombard
Danes je BARD zabeležil spremembo $ +0.006237 (+0.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lombard
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0052 (+0.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lombard
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BARD spremenil za $ +0.6115 (+509.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lombard
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.6115 (+509.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lombard (BARD) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lombard
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lombard, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lombard?
Several key factors influence Lombard (BARD) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development progress and roadmap milestones 4. Partnership announcements and collaborations 5. Regulatory news affecting DeFi protocols 6. Token utility and staking rewards 7. Community adoption and user growth 8. Competition from similar lending/borrowing platforms 9. Bitcoin and Ethereum price movements 10. Supply and demand dynamics including token burns or releases
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lombard?
People want to know Lombard (BARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Lombard
Napoved cene Lombard (BARD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BARD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lombard (BARD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lombard lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lombard v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BARD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lombard.
O Lombard
BARD is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary role is to facilitate transactions within the digital space, providing a secure and efficient means of transferring value. BARD utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. This crypto asset is typically used in the context of decentralized finance (DeFi), a rapidly growing sector within the cryptocurrency ecosystem that aims to recreate traditional financial systems such as loans and interest in a decentralized manner. BARD's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new tokens being minted as rewards for those who validate transactions and secure the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lombard
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lombard? Nakup BARD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lombard. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lombard (BARD).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lombard bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lombard
Z lastništvom kriptovalute Lombard se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.
Lombard Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Lombard razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lombard?
Če bi kriptovaluta Lombard rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lombard.
Koliko je kriptovaluta Lombard vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lombard je $ 0.7315. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lombard še vedno dobra naložba?
Lombard ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BARD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lombard?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lombard v vrednosti $ 495.48K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lombard?
Cena kriptovalute BARD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lombard v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BARD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lombard?
Na ceno BARD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,348.77
+1.53%
ETH
3,452.71
+4.70%
SOL
161.29
+3.78%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1138
+1.93%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BARD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BARD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lombard gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lombard letos rasla?
Cena kriptovalute Lombard bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lombard (BARD).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:32 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.