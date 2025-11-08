BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Lombard v živo je 0.7315 USD. Tržna kapitalizacija BARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lombard v živo je 0.7315 USD. Tržna kapitalizacija BARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BARD

Informacije o ceni BARD

Kaj je BARD

Bela knjiga BARD

Uradna spletna stran BARD

Tokenomika BARD

Napoved cen BARD

Zgodovina BARD

BARD Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BARD v fiat

Spot BARD

Terminske pogodbe BARD USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Lombard Logotip

Cena Lombard(BARD)

Cena 1 BARD v USD v živo:

$0.7315
$0.7315$0.7315
+0.86%1D
USD
Lombard (BARD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:32 (UTC+8)

Današnja cena Lombard

Današnja cena kriptovalute Lombard (BARD) v živo je $ 0.7315, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BARD v USD je $ 0.7315 na BARD.

Kriptovaluta Lombard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BARD. V zadnjih 24 urah se je BARD trgovalo med $ 0.6838 (najnižje) in $ 0.7603 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BARD premaknil +0.19% v zadnji uri in +8.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 495.48K.

Tržne informacije Lombard (BARD)

--
----

$ 495.48K
$ 495.48K$ 495.48K

$ 731.50M
$ 731.50M$ 731.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Lombard je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 495.48K. Obstoječa ponudba BARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.50M.

Zgodovina cene Lombard, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.6838
$ 0.6838$ 0.6838
24H Nizka
$ 0.7603
$ 0.7603$ 0.7603
24H Visoka

$ 0.6838
$ 0.6838$ 0.6838

$ 0.7603
$ 0.7603$ 0.7603

--
----

--
----

+0.19%

+0.86%

+8.40%

+8.40%

Zgodovina cen Lombard (BARD) v USD

Sledite spremembam cen Lombard za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.006237+0.86%
30 dni$ +0.0052+0.71%
60 dni$ +0.6115+509.58%
90 dni$ +0.6115+509.58%
Današnja sprememba cene Lombard

Danes je BARD zabeležil spremembo $ +0.006237 (+0.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lombard

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0052 (+0.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lombard

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BARD spremenil za $ +0.6115 (+509.58%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lombard

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.6115 (+509.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lombard (BARD) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lombard.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lombard

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lombard, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lombard?

Several key factors influence Lombard (BARD) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and collaborations
5. Regulatory news affecting DeFi protocols
6. Token utility and staking rewards
7. Community adoption and user growth
8. Competition from similar lending/borrowing platforms
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lombard?

People want to know Lombard (BARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Lombard

Napoved cene Lombard (BARD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BARD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lombard (BARD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lombard lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lombard v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BARD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lombard.

O Lombard

BARD is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary role is to facilitate transactions within the digital space, providing a secure and efficient means of transferring value. BARD utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. This crypto asset is typically used in the context of decentralized finance (DeFi), a rapidly growing sector within the cryptocurrency ecosystem that aims to recreate traditional financial systems such as loans and interest in a decentralized manner. BARD's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new tokens being minted as rewards for those who validate transactions and secure the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lombard

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lombard? Nakup BARD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lombard. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lombard (BARD).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lombard bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Lombard (BARD)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Lombard

Z lastništvom kriptovalute Lombard se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lombard (BARD) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lombard razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lombard spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lombard

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lombard?
Če bi kriptovaluta Lombard rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lombard.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lombard (BARD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Lombard

BARD USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BARD z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BARD USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Lombard (BARD) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Lombard v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BARD/USDC
$0.7307
$0.7307$0.7307
+1.09%
0.00% (USDT)
BARD/USDT
$0.7315
$0.7315$0.7315
+0.89%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5340
$2.5340$2.5340

+4,968.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004449
$0.00004449$0.00004449

+789.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003390
$0.000000003390$0.000000003390

+118.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.23918
$0.23918$0.23918

+118.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BARD v USD

Znesek

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.7315 USD