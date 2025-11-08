Današnja cena Lombard

Današnja cena kriptovalute Lombard (BARD) v živo je $ 0.7315, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BARD v USD je $ 0.7315 na BARD.

Kriptovaluta Lombard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BARD. V zadnjih 24 urah se je BARD trgovalo med $ 0.6838 (najnižje) in $ 0.7603 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BARD premaknil +0.19% v zadnji uri in +8.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 495.48K.

Tržne informacije Lombard (BARD)

Trenutna tržna kapitalizacija Lombard je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 495.48K. Obstoječa ponudba BARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.50M.