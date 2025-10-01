Tokenomika CDARI (BAC)
Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.
Tokenomika CDARI (BAC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CDARI (BAC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAC, raziščite ceno žetona BAC v živo!
