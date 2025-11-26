Tokenomika Avantis (AVNT)

Tokenomika Avantis (AVNT)

Odkrijte ključne vpoglede v Avantis (AVNT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:10:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Avantis (AVNT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Avantis (AVNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 104.01M
$ 104.01M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 258.21M
$ 258.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 402.80M
$ 402.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.75
$ 2.75
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758
Trenutna cena:
$ 0.4028
$ 0.4028

Informacije o Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Uradna spletna stran:
https://www.avantisfi.com/
Bela knjiga:
https://docs.avantisfi.com/
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Tokenomika Avantis (AVNT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Avantis (AVNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AVNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVNT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVNT, raziščite ceno žetona AVNT v živo!

Zgodovina cen Avantis (AVNT)

Analiza zgodovine cen AVNT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AVNT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVNT? Naša stran za napovedovanje cen AVNT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti