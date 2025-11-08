Današnja cena Avantis

Današnja cena kriptovalute Avantis (AVNT) v živo je $ 0.5695, s spremembo 7.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVNT v USD je $ 0.5695 na AVNT.

Kriptovaluta Avantis je trenutno na #247. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.05M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 258.21M AVNT. V zadnjih 24 urah se je AVNT trgovalo med $ 0.4936 (najnižje) in $ 0.6562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.662191408541985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.17956381875221758.

V kratkoročni uspešnosti se je AVNT premaknil -0.20% v zadnji uri in -15.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.22M.

Tržne informacije Avantis (AVNT)

Uvrstitev No.247 Tržna kapitalizacija $ 147.05M$ 147.05M $ 147.05M Volumen (24H) $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 569.50M$ 569.50M $ 569.50M Zaloga v obtoku 258.21M 258.21M 258.21M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 25.82% Tržni delež 0.01% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Avantis je $ 147.05M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.22M. Obstoječa ponudba AVNT je 258.21M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 569.50M.