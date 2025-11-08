BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Avantis v živo je 0.5695 USD. Tržna kapitalizacija AVNT je 147,048,261.84203381579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Avantis v živo je 0.5695 USD. Tržna kapitalizacija AVNT je 147,048,261.84203381579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Avantis Logotip

Cena Avantis(AVNT)

Cena 1 AVNT v USD v živo:

+7.87%1D
USD
Avantis (AVNT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:42:51 (UTC+8)

Današnja cena Avantis

Današnja cena kriptovalute Avantis (AVNT) v živo je $ 0.5695, s spremembo 7.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVNT v USD je $ 0.5695 na AVNT.

Kriptovaluta Avantis je trenutno na #247. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.05M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 258.21M AVNT. V zadnjih 24 urah se je AVNT trgovalo med $ 0.4936 (najnižje) in $ 0.6562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.662191408541985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.17956381875221758.

V kratkoročni uspešnosti se je AVNT premaknil -0.20% v zadnji uri in -15.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.22M.

Tržne informacije Avantis (AVNT)

25.82%

0.01%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Avantis je $ 147.05M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.22M. Obstoječa ponudba AVNT je 258.21M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 569.50M.

Zgodovina cene Avantis, USD

24-urni razpon sprememb cen:
-0.20%

+7.87%

-15.93%

-15.93%

Zgodovina cen Avantis (AVNT) v USD

Sledite spremembam cen Avantis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.041586+7.87%
30 dni$ -0.2723-32.35%
60 dni$ +0.5195+1,039.00%
90 dni$ +0.5195+1,039.00%
Današnja sprememba cene Avantis

Danes je AVNT zabeležil spremembo $ +0.041586 (+7.87%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Avantis

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2723 (-32.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Avantis

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVNT spremenil za $ +0.5195 (+1,039.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Avantis

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.5195 (+1,039.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Avantis (AVNT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Avantis.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Avantis

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Avantis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Avantis?

Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AVNT pricing.

Platform Adoption: Usage of Avantis DeFi protocols and trading volume on the platform affects token demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the ecosystem influence price dynamics.

Competition: Performance relative to other DeFi platforms and yield farming protocols affects investor interest.

Regulatory Environment: DeFi regulations and compliance requirements impact investor confidence and adoption.

Technical Developments: Platform updates, new features, and partnerships drive token value.

Liquidity: Trading volume and market depth on exchanges affect price stability and volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Avantis?

People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Avantis

Napoved cene Avantis (AVNT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVNT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Avantis (AVNT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Avantis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Avantis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVNT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Avantis.

O Avantis

AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Avantis

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Avantis? Nakup AVNT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Avantis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Avantis (AVNT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

4. korak

Izberite žetone

5. korak

Zaključite nakup

Vodnik po nakupu Avantis (AVNT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Avantis

Z lastništvom kriptovalute Avantis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Avantis (AVNT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Avantis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Avantis spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Avantis

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Avantis?
Če bi kriptovaluta Avantis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Avantis.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:42:51 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

