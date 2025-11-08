Današnja cena kriptovalute Avantis v živo je 0.5695 USD. Tržna kapitalizacija AVNT je 147,048,261.84203381579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Avantis v živo je 0.5695 USD. Tržna kapitalizacija AVNT je 147,048,261.84203381579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Avantis je trenutno na #247. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.05M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 258.21M AVNT. V zadnjih 24 urah se je AVNT trgovalo med $ 0.4936 (najnižje) in $ 0.6562 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.662191408541985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.17956381875221758.
V kratkoročni uspešnosti se je AVNT premaknil -0.20% v zadnji uri in -15.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.22M.
Tržne informacije Avantis (AVNT)
No.247
$ 147.05M
$ 2.22M
$ 569.50M
258.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%
0.01%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Avantis je $ 147.05M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.22M. Obstoječa ponudba AVNT je 258.21M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 569.50M.
Zgodovina cene Avantis, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4936
24H Nizka
$ 0.6562
24H Visoka
$ 0.4936
$ 0.6562
$ 2.662191408541985
$ 0.17956381875221758
-0.20%
+7.87%
-15.93%
-15.93%
Zgodovina cen Avantis (AVNT) v USD
Sledite spremembam cen Avantis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.041586
+7.87%
30 dni
$ -0.2723
-32.35%
60 dni
$ +0.5195
+1,039.00%
90 dni
$ +0.5195
+1,039.00%
Današnja sprememba cene Avantis
Danes je AVNT zabeležil spremembo $ +0.041586 (+7.87%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Avantis
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2723 (-32.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Avantis
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVNT spremenil za $ +0.5195 (+1,039.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Avantis
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.5195 (+1,039.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Avantis (AVNT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Avantis
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Avantis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Avantis?
Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:
Platform Adoption: Usage of Avantis DeFi protocols and trading volume on the platform affects token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the ecosystem influence price dynamics.
Competition: Performance relative to other DeFi platforms and yield farming protocols affects investor interest.
Regulatory Environment: DeFi regulations and compliance requirements impact investor confidence and adoption.
Technical Developments: Platform updates, new features, and partnerships drive token value.
Liquidity: Trading volume and market depth on exchanges affect price stability and volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Avantis?
People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Avantis
Napoved cene Avantis (AVNT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVNT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Avantis (AVNT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Avantis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Avantis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVNT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Avantis.
O Avantis
AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Avantis
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Avantis? Nakup AVNT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Avantis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Avantis (AVNT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 258.21M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Avantis bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Avantis
Z lastništvom kriptovalute Avantis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.
Avantis Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Avantis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Avantis?
Če bi kriptovaluta Avantis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Avantis.
Koliko je kriptovaluta Avantis vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Avantis je $ 0.5695. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Avantis še vedno dobra naložba?
Avantis ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AVNT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Avantis?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Avantis v vrednosti $ 2.22M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Avantis?
Cena kriptovalute AVNT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Avantis v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AVNT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Avantis?
Na ceno AVNT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,600.1
+1.78%
ETH
3,461.66
+4.97%
SOL
162.23
+4.38%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1071
+1.31%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AVNT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AVNT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Avantis gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Avantis letos rasla?
Cena kriptovalute Avantis bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Avantis (AVNT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:42:51 (UTC+8)
