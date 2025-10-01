Odkrijte ključne vpoglede v Alaya AI (AGT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AGT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Alaya AI (AGT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Analiza zgodovine cen AGT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

