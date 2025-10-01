Tokenomika Arsenal Fan Token (AFC)

Tokenomika Arsenal Fan Token (AFC)

Odkrijte ključne vpoglede v Arsenal Fan Token (AFC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:12:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Arsenal Fan Token (AFC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arsenal Fan Token (AFC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M
Skupna ponudba:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.56M
$ 14.56M$ 14.56M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.95
$ 5.95$ 5.95
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334
Trenutna cena:
$ 0.3641
$ 0.3641$ 0.3641

Informacije o Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Uradna spletna stran:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Tokenomika Arsenal Fan Token (AFC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Arsenal Fan Token (AFC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AFC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AFC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AFC, raziščite ceno žetona AFC v živo!

Kako kupiti AFC

Želite v svoj portfelj dodati Arsenal Fan Token (AFC)? MEXC podpira različne načine nakupa AFC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Arsenal Fan Token (AFC)

Analiza zgodovine cen AFC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AFC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AFC? Naša stran za napovedovanje cen AFC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti