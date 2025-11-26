Tokenomika DoubleZero (2Z)
Tokenomika in analiza cen DoubleZero (2Z)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DoubleZero (2Z), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DoubleZero (2Z)
DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.
Tokenomika DoubleZero (2Z): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DoubleZero (2Z) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 2Z, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 2Z.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 2Z, raziščite ceno žetona 2Z v živo!
Kako kupiti 2Z
Želite v svoj portfelj dodati DoubleZero (2Z)? MEXC podpira različne načine nakupa 2Z, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen DoubleZero (2Z)
Analiza zgodovine cen 2Z pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene 2Z
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 2Z? Naša stran za napovedovanje cen 2Z združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite DoubleZero (2Z)
Znesek
1 2Z = 0.1343 USD
Trgujte DoubleZero (2Z)
VROČE
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Najboljši volumen
Kriptovalute z največjim volumnom trgovanja
Na novo dodano
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Najboljši dobitniki
24-h top dobičkonosne kriptovalute, na katere bi moral biti pozoren vsak trgovec