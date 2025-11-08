Današnja cena kriptovalute DoubleZero v živo je 0.1853 USD. Tržna kapitalizacija 2Z je 643,253,662.75 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 2Z v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DoubleZero v živo je 0.1853 USD. Tržna kapitalizacija 2Z je 643,253,662.75 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 2Z v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DoubleZero (2Z) v živo je $ 0.1853, s spremembo 9.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 2Z v USD je $ 0.1853 na 2Z.
Kriptovaluta DoubleZero je trenutno na #89. mestu s tržno kapitalizacijo $ 643.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.47B 2Z. V zadnjih 24 urah se je 2Z trgovalo med $ 0.158 (najnižje) in $ 0.1963 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7501993077269953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1504312061231505.
V kratkoročni uspešnosti se je 2Z premaknil -2.99% v zadnji uri in -0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 446.41K.
Tržne informacije DoubleZero (2Z)
No.89
$ 643.25M
$ 446.41K
$ 1.85B
3.47B
10,000,000,000
9,999,931,457.8
34.71%
0.01%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija DoubleZero je $ 643.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 446.41K. Obstoječa ponudba 2Z je 3.47B, skupna ponudba pa znaša 9999931457.8. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.85B.
Zgodovina cene DoubleZero, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.158
24H Nizka
$ 0.1963
24H Visoka
$ 0.158
$ 0.1963
$ 0.7501993077269953
$ 0.1504312061231505
-2.99%
+9.25%
-0.06%
-0.06%
Zgodovina cen DoubleZero (2Z) v USD
Sledite spremembam cen DoubleZero za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.015689
+9.25%
30 dni
$ -0.2022
-52.19%
60 dni
$ -0.0147
-7.35%
90 dni
$ -0.0147
-7.35%
Današnja sprememba cene DoubleZero
Danes je 2Z zabeležil spremembo $ +0.015689 (+9.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DoubleZero
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2022 (-52.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DoubleZero
Če pogled razširimo na 60 dni, se je 2Z spremenil za $ -0.0147 (-7.35%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DoubleZero
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0147 (-7.35%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DoubleZero (2Z) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DoubleZero
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DoubleZero, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DoubleZero?
DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DoubleZero?
People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto DoubleZero
Napoved cene DoubleZero (2Z) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 2Z v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DoubleZero (2Z) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DoubleZero lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DoubleZero v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 2Z za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DoubleZero.
O DoubleZero
2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DoubleZero
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DoubleZero? Nakup 2Z je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DoubleZero. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DoubleZero (2Z).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 3.47B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DoubleZero bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DoubleZero
Z lastništvom kriptovalute DoubleZero se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DoubleZero
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DoubleZero?
Če bi kriptovaluta DoubleZero rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DoubleZero.
Koliko je kriptovaluta DoubleZero vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DoubleZero je $ 0.1853. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DoubleZero še vedno dobra naložba?
DoubleZero ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 2Z, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DoubleZero?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DoubleZero v vrednosti $ 446.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DoubleZero?
Cena kriptovalute 2Z se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DoubleZero v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 2Z.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DoubleZero?
Na ceno 2Z vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,482.25
+1.66%
ETH
3,456.88
+4.83%
SOL
161.73
+4.06%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1186
+2.37%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 2Z na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 2Z/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DoubleZero gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DoubleZero letos rasla?
Cena kriptovalute DoubleZero bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DoubleZero (2Z).
Pomembne panožne novosti DoubleZero (2Z)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.