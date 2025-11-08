BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DoubleZero v živo je 0.1853 USD. Tržna kapitalizacija 2Z je 643,253,662.75 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 2Z v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

DoubleZero Logotip

Cena DoubleZero(2Z)

Cena 1 2Z v USD v živo:

+9.25%1D
DoubleZero (2Z) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:03 (UTC+8)

Današnja cena DoubleZero

Današnja cena kriptovalute DoubleZero (2Z) v živo je $ 0.1853, s spremembo 9.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 2Z v USD je $ 0.1853 na 2Z.

Kriptovaluta DoubleZero je trenutno na #89. mestu s tržno kapitalizacijo $ 643.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.47B 2Z. V zadnjih 24 urah se je 2Z trgovalo med $ 0.158 (najnižje) in $ 0.1963 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7501993077269953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1504312061231505.

V kratkoročni uspešnosti se je 2Z premaknil -2.99% v zadnji uri in -0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 446.41K.

Tržne informacije DoubleZero (2Z)

34.71%

0.01%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DoubleZero je $ 643.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 446.41K. Obstoječa ponudba 2Z je 3.47B, skupna ponudba pa znaša 9999931457.8. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.85B.

Zgodovina cene DoubleZero, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-2.99%

+9.25%

-0.06%

-0.06%

Zgodovina cen DoubleZero (2Z) v USD

Sledite spremembam cen DoubleZero za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.015689+9.25%
30 dni$ -0.2022-52.19%
60 dni$ -0.0147-7.35%
90 dni$ -0.0147-7.35%
Današnja sprememba cene DoubleZero

Danes je 2Z zabeležil spremembo $ +0.015689 (+9.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DoubleZero

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2022 (-52.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DoubleZero

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 2Z spremenil za $ -0.0147 (-7.35%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DoubleZero

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0147 (-7.35%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DoubleZero (2Z) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DoubleZero.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DoubleZero

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DoubleZero, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DoubleZero?

DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DoubleZero?

People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto DoubleZero

Napoved cene DoubleZero (2Z) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 2Z v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DoubleZero (2Z) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DoubleZero lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DoubleZero v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 2Z za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DoubleZero.

O DoubleZero

2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DoubleZero

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DoubleZero? Nakup 2Z je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DoubleZero. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DoubleZero (2Z).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 3.47B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DoubleZero bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu DoubleZero (2Z)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DoubleZero

Z lastništvom kriptovalute DoubleZero se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup DoubleZero (2Z) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DoubleZero razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DoubleZero spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DoubleZero

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DoubleZero?
Če bi kriptovaluta DoubleZero rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DoubleZero.
Pomembne panožne novosti DoubleZero (2Z)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.1853
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

