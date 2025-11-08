Današnja cena DoubleZero

Današnja cena kriptovalute DoubleZero (2Z) v živo je $ 0.1853, s spremembo 9.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 2Z v USD je $ 0.1853 na 2Z.

Kriptovaluta DoubleZero je trenutno na #89. mestu s tržno kapitalizacijo $ 643.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.47B 2Z. V zadnjih 24 urah se je 2Z trgovalo med $ 0.158 (najnižje) in $ 0.1963 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7501993077269953, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1504312061231505.

V kratkoročni uspešnosti se je 2Z premaknil -2.99% v zadnji uri in -0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 446.41K.

Tržne informacije DoubleZero (2Z)

Uvrstitev No.89 Tržna kapitalizacija $ 643.25M$ 643.25M $ 643.25M Volumen (24H) $ 446.41K$ 446.41K $ 446.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.85B$ 1.85B $ 1.85B Zaloga v obtoku 3.47B 3.47B 3.47B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 9,999,931,457.8 9,999,931,457.8 9,999,931,457.8 Hitrost kroženja 34.71% Tržni delež 0.01% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija DoubleZero je $ 643.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 446.41K. Obstoječa ponudba 2Z je 3.47B, skupna ponudba pa znaša 9999931457.8. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.85B.