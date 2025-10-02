Tokenomika 0xMonk by Virtuals (MONK)
Informacije o 0xMonk by Virtuals (MONK)
0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns.
Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.
Tokenomika 0xMonk by Virtuals (MONK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike 0xMonk by Virtuals (MONK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MONK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MONK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MONK, raziščite ceno žetona MONK v živo!
