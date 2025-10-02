Odkrijte ključne vpoglede v 0xMonk by Virtuals (MONK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MONK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike 0xMonk by Virtuals (MONK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

