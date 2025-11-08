Aktuálna dnešná cena Avantis je 0.5678USD. Trhová kapitalizácia AVNT je 146,609,311.806684461116USD. Sledujte aktualizácie cien AVNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Avantis je 0.5678USD. Trhová kapitalizácia AVNT je 146,609,311.806684461116USD. Sledujte aktualizácie cien AVNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Avantis (AVNT) je $ 0.5678, s 7.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVNT na USD konverzný kurz je $ 0.5678 za AVNT.
Avantis sa v súčasnosti radí na #264 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 146.61M, pričom počet coinov v obehu je 258.21M AVNT. Počas posledných 24 hodín sa AVNTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4874 (low) do $ 0.5719 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.662191408541985, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.17956381875221758.
V krátkodobom vývoji sa AVNT zmenilo o +2.62% za poslednú hodinu a o -13.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.12M.
Avantis (AVNT) informácie o trhu
No.264
$ 146.61M
$ 1.12M
$ 567.80M
258.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%
0.01%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Avantis je $ 146.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.12M. Počet coinov v obehu AVNT je 258.21M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 567.80M.
História cien Avantis v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4874
24 hod Low
$ 0.5719
24 hod High
$ 0.4874
$ 0.5719
$ 2.662191408541985
$ 0.17956381875221758
+2.62%
+7.45%
-13.16%
-13.16%
Avantis (AVNT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Avantis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.039368
+7.45%
30 dní
$ -0.3573
-38.63%
60 dní
$ +0.5178
+1,035.60%
90 dní
$ +0.5178
+1,035.60%
Avantis dnešná zmena ceny
Dnes AVNT zaznamenal zmenu o $ +0.039368 (+7.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Avantis zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.3573 (-38.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Avantis zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVNT zmenu o $ +0.5178 (+1,035.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Avantis zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.5178 (+1,035.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Avantis (AVNT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Avantis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Avantis?
Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:
Platform Adoption: Usage of Avantis DeFi protocols and trading volume on the platform affects token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the ecosystem influence price dynamics.
Competition: Performance relative to other DeFi platforms and yield farming protocols affects investor interest.
Regulatory Environment: DeFi regulations and compliance requirements impact investor confidence and adoption.
Technical Developments: Platform updates, new features, and partnerships drive token value.
Liquidity: Trading volume and market depth on exchanges affect price stability and volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Avantis?
People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Avantis
Cenová predikcia Avantis (AVNT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVNT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Avantis (AVNT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Avantis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Avantis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVNT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Avantis Cenové predikcie.
O Avantis
AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.
Ako nakupovať a investovať Avantis
Ste pripravení začať s Avantis? Nákup AVNT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Avantis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Avantis (AVNT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 258.21M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Avantis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Avantis
Vlastníctvo Avantis vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Avantis (AVNT)
Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.
Avantis Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Avantis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Avantis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Avantis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAvantis?
Dnešná cena Avantis je $ 0.5678. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Avantis stále dobrou investíciou?
Avantis zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AVNT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Avantis?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Avantis v hodnote $ 1.12M.
Aká je aktuálna cena Avantis?
Živá cena AVNT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Avantis vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AVNT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Avantis?
Cenu AVNT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,900
+2.08%
ETH
3,429.75
+4.01%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.1981
+9.64%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AVNT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AVNT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Avantis pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Avantis v tomto roku?
Cena Avantis by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Avantis (AVNT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:21 (UTC+8)
Avantis (AVNT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.