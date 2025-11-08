BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Avantis je 0.5678USD. Trhová kapitalizácia AVNT je 146,609,311.806684461116USD. Sledujte aktualizácie cien AVNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Avantis je 0.5678USD. Trhová kapitalizácia AVNT je 146,609,311.806684461116USD. Sledujte aktualizácie cien AVNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AVNT

AVNT informácie o cene

Čo je AVNT

AVNT biela kniha

AVNT oficiálna webová stránka

AVNT tokenomika

AVNT predpoveď cien

AVNT história

AVNT Sprievodca nákupom

AVNT-na-fiat prevodník mien

AVNT spot

AVNT USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Avantis Logo

Avantis kurz (AVNT)

1 AVNT na USD aktuálnu cenu:

$0.5678
$0.5678$0.5678
+7.45%1D
USD
Avantis (AVNT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:21 (UTC+8)

Dnešná cena Avantis

Aktuálna dnešná cena Avantis (AVNT) je $ 0.5678, s 7.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVNT na USD konverzný kurz je $ 0.5678 za AVNT.

Avantis sa v súčasnosti radí na #264 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 146.61M, pričom počet coinov v obehu je 258.21M AVNT. Počas posledných 24 hodín sa AVNTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4874 (low) do $ 0.5719 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.662191408541985, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.17956381875221758.

V krátkodobom vývoji sa AVNT zmenilo o +2.62% za poslednú hodinu a o -13.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.12M.

Avantis (AVNT) informácie o trhu

No.264

$ 146.61M
$ 146.61M$ 146.61M

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 567.80M
$ 567.80M$ 567.80M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Avantis je $ 146.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.12M. Počet coinov v obehu AVNT je 258.21M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 567.80M.

História cien Avantis v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4874
$ 0.4874$ 0.4874
24 hod Low
$ 0.5719
$ 0.5719$ 0.5719
24 hod High

$ 0.4874
$ 0.4874$ 0.4874

$ 0.5719
$ 0.5719$ 0.5719

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

+2.62%

+7.45%

-13.16%

-13.16%

Avantis (AVNT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Avantis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.039368+7.45%
30 dní$ -0.3573-38.63%
60 dní$ +0.5178+1,035.60%
90 dní$ +0.5178+1,035.60%
Avantis dnešná zmena ceny

Dnes AVNT zaznamenal zmenu o $ +0.039368 (+7.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Avantis zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.3573 (-38.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Avantis zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVNT zmenu o $ +0.5178 (+1,035.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Avantis zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.5178 (+1,035.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Avantis (AVNT)?

Pozrite si Avantisstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Avantis

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Avantis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Avantis?

Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AVNT pricing.

Platform Adoption: Usage of Avantis DeFi protocols and trading volume on the platform affects token demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the ecosystem influence price dynamics.

Competition: Performance relative to other DeFi platforms and yield farming protocols affects investor interest.

Regulatory Environment: DeFi regulations and compliance requirements impact investor confidence and adoption.

Technical Developments: Platform updates, new features, and partnerships drive token value.

Liquidity: Trading volume and market depth on exchanges affect price stability and volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Avantis?

People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Avantis

Cenová predikcia Avantis (AVNT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVNT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Avantis (AVNT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Avantis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Avantis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVNT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Avantis Cenové predikcie.

O Avantis

AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.

Ako nakupovať a investovať Avantis

Ste pripravení začať s Avantis? Nákup AVNT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Avantis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Avantis (AVNT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 258.21M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Avantis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Avantis (AVNT)

Čo môžete urobiť s Avantis

Vlastníctvo Avantis vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Avantis (AVNT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Avantis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Avantis webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Avantis

Akú hodnotu bude mať 1 Avantis v roku 2030?
Ak by hodnota Avantis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Avantis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:21 (UTC+8)

Avantis (AVNT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Avantis

AVNT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AVNT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AVNT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Avantis (AVNT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Avantis a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AVNT/USDT
$0.5678
$0.5678$0.5678
+7.63%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.11
$22.11$22.11

+121.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007761
$0.00007761$0.00007761

+1,452.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009904
$0.009904$0.009904

+147.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010761
$0.000010761$0.000010761

+79.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.18357
$0.18357$0.18357

+67.90%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.369
$3.369$3.369

+34.27%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AVNT-na-USD kalkulačka

Suma

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5678 USD