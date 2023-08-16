MEXC akciové futures: Americký Akcie, poháňané kryptom
Obchodujte s pohybmi amerických akcií pomocou krypta ako je marža – nulové prekážky, maximálna flexibilita
V budúcnosti budú pridané ďalšie obchodné páry, aby sa uspokojili rôzne potreby používateľov.
Kľúčové vlastnosti
Najnižšie obchodné poplatky
Zažite ultra-konkurenčné obchodné poplatky so zadávateľom tak nízkym ako je 0.00% a prijímateľom tak nízkym ako je 0.00% na amerických akciových futures pároch.
Synchronizované s USA Obchodovacie hodiny
Obchodujte synchronizovane so skutočným akciovým trhom v USA a získajte autentický obchodovací zážitok.
Špičková hĺbka trhu v odvetví
Komplexná likvidita zabezpečuje stabilné ceny počas volatility trhu a minimalizuje sklzy pre lepšie vykonávanie obchodov.
V súlade so skúsenosťami s trvalými futures
Bezproblémový prechod – rovnaké obchodné rozhranie a skúsenosti ako pri permanentých futures bez ďalšieho učenia.
Často kladené otázky
1. otázka: Ako sa účtuje miera financovania?
MEXC akciové futures v súčasnosti upúšťa od poplatkov za financovanie – neexistujú žiadne náklady na držbu.
2. otázka: Ako sa vypočíta PNL?
Vzorec: PNL = (záverečná cena - vstupná cena) × pákový efekt × počet akcií × smer (long = +1, short = -1)Príklady:1) Zisk z long pozície: Kúpte 1 akciu Apple (AAPL) za $100 (predpokladáme, že kontrakt predstavuje 1 akciu) a uzavrite na $105. Zisk = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Zisk zo short pozície: Predajte 1 akciu spoločnosti Tesla (TSLA) za 200 USD a uzavrite na $195. Zisk = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5
3. otázka: Ako sa spúšťa likvidácia?
MEXC prijíma mechanizmus riadenia rizík v súlade s hlavným prúdom permanentných futures:1) Systém nepretržite monitoruje sadzbu udržiavacej marže.2) Marža sa vypočíta na základe reálnej ceny.3) Ak miera marže klesne pod nastavený likvidačný prah, systém automaticky spustí likvidáciu, aby obmedzil potenciálne straty.
4. otázka: Ako sa určuje spravodlivá cena akciových futures?
Reálna cena vychádza z poslednej transakčnej ceny podkladových amerických akcií.
5. otázka: Aký režim marže je podporovaný pre akciové futures?
Podporovaný je len režim izolovanej marže.
6. otázka: Môžem obchodovať s akciovými futures počas zatvorenia trhu?
Počas obdobia uzávierky môžu používatelia zrušiť nevyplnené príkazy a pridať maržu, ale nemôžu zadávať nové príkazy alebo uzatvárať existujúce pozície. Aby ste sa vyhli možným stratám z volatility cien, odporúča sa uzavrieť pozície pred zatvorením trhu. Obchodovacie hodiny sú v súlade s harmonogramom NYSE a NASDAQ vrátane sviatkov.
MEXC akciové futures podporujú pákový efekt až do výšky 5x. Obchodovanie s pákovým efektom zvyšuje potenciálne zisky aj riziká vrátane možnosti likvidácie alebo záporného zostatku. Používateľom sa odporúča, aby boli pri výbere pákového efektu opatrní.
8. otázka: Ako sa s pozíciami zaobchádza pri rozdelení alebo opačnom rozdelení akcií?
V prípade rozdelenia akcií, reverzného rozdelenia alebo úpravy dividend platforma iniciuje predčasné vyrovnanie otvorených pozícií, aby sa zabránilo neočakávanej volatilite. Po vyrovnaní sa obchodovanie normálne obnoví. Používateľom sa odporúča, aby sledovali oficiálne oznámenia o aktualizáciách.