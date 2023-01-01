Pokiaľ ste registrovaným používateľom MEXC a máte na svojom spotovom účte aktíva ako zábezpeku, môžete si požičať.
Systém počíta úrok na dennej báze a účtuje ho na základe skutočnej dĺžky trvania úveru, pričom menej ako 1 deň sa počíta ako 1 deň. Poznámka: Úrok sa vypočítava na základe úrokovej sadzby zobrazené v čase požičania. Vzorec: Úrok = požičaná suma × denná úroková sadzba.
Čiastočné splatenie nie je podporované. V prípade aktív, ktoré umožňujú predčasné splatenie, si podrobnosti pozrite v osobitných pravidlách.
Ukazovateľ LTV (Loan-to-Value ratio) je pomer hodnoty nesplatených aktív k hodnote zábezpeky. Konkrétny vzorec výpočtu je nasledovný:
LTV = nesplatená istina a úrok / suma zabezpečenia
Nesplatená istina a úroky = (nesplatená istina + nesplatené úroky + nesplatené úroky po splatnosti)