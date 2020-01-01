24 hod objem (USD)
0
Obchodné páry futures
0
Obchodné páry s nulovým poplatkom
0
Rebríček futures
Hot
Ziskové kryptomeny
Nové
Hot
Ziskové kryptomeny
Nové
Produkty futures
USDC-M futures
Futures vyrovnané v USDC
Zostaňte s nami!
Futures Big Data
Získajte údaje v reálnom čase o obchodovaní s futures a pozíciách, pomeroch long/short a likvidáciách a pozrite sa aj na to, čo robia profesionáli so svojimi portfóliami.
Prečo MEXC futures?
Najnižšie poplatky na trhu
Obchodujte a užívajte si najnižšie poplatky! -- poplatky zadávateľa futures, -- poplatky za príjemcu futures.
Najtrendovejšie tokeny
Najrýchlejší zoznam, najširšia rozmanitosť krypta, podpora viac ako 600 párov obchodovania s futures a ponúka až ---násobný pákový efekt, ktorý je voľne nastaviteľný.
Špičková likvidita
Viac ako 90% obchodných párov ponúka špičkovú likviditu, ktorá zaisťuje stabilitu počas extrémnych trhových podmienok, aby sa zabránilo neočakávaným likvidáciám.
Používatelia na prvom mieste
Nepretržitá zákaznícka podpora, odborne a promptne rieši problémy používateľov.
Čo je obchodovanie s futures
Toto video vás prevedie základmi obchodovania s futures a umožní vám okamžite porozumieť obchodovaniu s futures.
Naštartujte svoju cestu obchodovania s futures teraz kliknutím na tlačidlo nižšie!
O MEXC futures
Skenovaním stiahnete aplikáciuiOS a Android