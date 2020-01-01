---násobný pákový efekt. Viac do hĺbky, nižšie rozpätia.

Produkty futures

USDT-M futures

Trvalé futures s USDT ako kolaterál

COIN-M futures

Trvalé Futures využívajúce podkladové krypto ako kolaterál

USDC-M futures

Futures vyrovnané v USDC

Futures Big Data

Získajte údaje v reálnom čase o obchodovaní s futures a pozíciách, pomeroch long/short a likvidáciách a pozrite sa aj na to, čo robia profesionáli so svojimi portfóliami.

Prečo MEXC futures?

Najnižšie poplatky na trhu

Obchodujte a užívajte si najnižšie poplatky! -- poplatky zadávateľa futures, -- poplatky za príjemcu futures.

Najtrendovejšie tokeny

Najrýchlejší zoznam, najširšia rozmanitosť krypta, podpora viac ako 600 párov obchodovania s futures a ponúka až ---násobný pákový efekt, ktorý je voľne nastaviteľný.

Špičková likvidita

Viac ako 90% obchodných párov ponúka špičkovú likviditu, ktorá zaisťuje stabilitu počas extrémnych trhových podmienok, aby sa zabránilo neočakávaným likvidáciám.

Používatelia na prvom mieste

Nepretržitá zákaznícka podpora, odborne a promptne rieši problémy používateľov.

Čo je obchodovanie s futures

Toto video vás prevedie základmi obchodovania s futures a umožní vám okamžite porozumieť obchodovaniu s futures.

O MEXC futures

Zistite viac o futures

Ďalšie aplikácie súvisiace s futures

Partneri

Staňte sa partnerom MEXC Futures a získajte väčšie propagačné odmeny

VIP

Staňte sa VIP členom MEXC Futures a využívajte špeciálne sadzby, služby vkladov a výberov fiat a prémiové výhody

