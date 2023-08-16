Vyberte obchodníka
Vyberte najlepších obchodníkov na základe celkového hodnotenia, ROI a ďalších kritérií.
Nastaviť parametre copy obchodovania
Nastavte parametre súvisiace s copy obchodovaním a kontrolou rizika, ako je režim copy obchodovania, marža a metóda umiestnenia objednávky pri sledovaní na otvorenie pozície.
Sledovať na Open/Close
Akonáhle sú nastavené parametre copy obchodovania, systém začne sledovať signály otvorenia a uzavretia v reálnom čase, automaticky otvárajúc a uzatvárajúc pozície za vás.