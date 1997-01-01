Dokončite P2P obchody v troch krokoch a nakupujte krypto s nulovými poplatkami!
1. Vyberte si svoj inzerát
Vyberte si inzerát s požadovanou cenou a platobnou metódou. Na dokončenie príkazu zadajte množstvo a sumu transakcie.
2. Zaplatiť predajcovi
Pošlite peniaze predajcovi prostredníctvom navrhovaných platobných metód. Dokončite fiat transakciu a kliknite na [Prevod bol dokončený, upozorniť predajcu] na MEXC P2P. MEXC si nebude účtovať žiadne poplatky.
3. Získajte svoje krypto
Predajca uvoľní krypto po prijatí platby. Prejdite na fiat účet a pozrite si krypto, ktoré ste dostali.