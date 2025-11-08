BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena DoubleZero je 0.1834USD. Trhová kapitalizácia 2Z je 636,657,969.5USD. Sledujte aktualizácie cien 2Z v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DoubleZero je 0.1834USD. Trhová kapitalizácia 2Z je 636,657,969.5USD. Sledujte aktualizácie cien 2Z v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o 2Z

2Z informácie o cene

Čo je 2Z

2Z biela kniha

2Z oficiálna webová stránka

2Z tokenomika

2Z predpoveď cien

2Z história

2Z Sprievodca nákupom

2Z-na-fiat prevodník mien

2Z spot

2Z USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

DoubleZero Logo

DoubleZero kurz (2Z)

1 2Z na USD aktuálnu cenu:

$0.1834
$0.1834$0.1834
+8.13%1D
USD
DoubleZero (2Z) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:56 (UTC+8)

Dnešná cena DoubleZero

Aktuálna dnešná cena DoubleZero (2Z) je $ 0.1834, s 8.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 2Z na USD konverzný kurz je $ 0.1834 za 2Z.

DoubleZero sa v súčasnosti radí na #94 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 636.66M, pričom počet coinov v obehu je 3.47B 2Z. Počas posledných 24 hodín sa 2Zobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1561 (low) do $ 0.1849 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7501993077269953, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.1504312061231505.

V krátkodobom vývoji sa 2Z zmenilo o +1.10% za poslednú hodinu a o +0.43% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 263.48K.

DoubleZero (2Z) informácie o trhu

No.94

$ 636.66M
$ 636.66M$ 636.66M

$ 263.48K
$ 263.48K$ 263.48K

$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,931,458.6
9,999,931,458.6 9,999,931,458.6

34.71%

0.01%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia DoubleZero je $ 636.66M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 263.48K. Počet coinov v obehu 2Z je 3.47B, pričom celková zásoba je 9999931458.6. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.83B.

História cien DoubleZero v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1561
$ 0.1561$ 0.1561
24 hod Low
$ 0.1849
$ 0.1849$ 0.1849
24 hod High

$ 0.1561
$ 0.1561$ 0.1561

$ 0.1849
$ 0.1849$ 0.1849

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.1504312061231505
$ 0.1504312061231505$ 0.1504312061231505

+1.10%

+8.13%

+0.43%

+0.43%

DoubleZero (2Z) história cien USD

Sledujte zmeny cien DoubleZero za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.013789+8.13%
30 dní$ -0.2223-54.80%
60 dní$ -0.0166-8.30%
90 dní$ -0.0166-8.30%
DoubleZero dnešná zmena ceny

Dnes 2Z zaznamenal zmenu o $ +0.013789 (+8.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

DoubleZero zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2223 (-54.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

DoubleZero zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 2Z zmenu o $ -0.0166 (-8.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

DoubleZero zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0166 (-8.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DoubleZero (2Z)?

Pozrite si DoubleZerostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre DoubleZero

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DoubleZero, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny DoubleZero?

DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DoubleZero?

People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre DoubleZero

Cenová predikcia DoubleZero (2Z) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 2Z v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DoubleZero (2Z) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DoubleZero mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DoubleZero v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 2Z cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DoubleZero Cenové predikcie.

O DoubleZero

2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.

Ako nakupovať a investovať DoubleZero

Ste pripravení začať s DoubleZero? Nákup 2Z na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DoubleZero. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DoubleZero (2Z) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 3.47B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DoubleZero sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť DoubleZero (2Z)

Čo môžete urobiť s DoubleZero

Vlastníctvo DoubleZero vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup DoubleZero (2Z) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero Zdroj

Pre hlbšie pochopenie DoubleZero zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna DoubleZero webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DoubleZero

Akú hodnotu bude mať 1 DoubleZero v roku 2030?
Ak by hodnota DoubleZero rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DoubleZero podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:56 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o DoubleZero

2Z USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície 2Z s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s 2Z USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s DoubleZero (2Z) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem DoubleZero a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
2Z/USDT
$0.1834
$0.1834$0.1834
+8.07%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.29
$22.29$22.29

+122.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007654
$0.00007654$0.00007654

+1,430.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009595
$0.009595$0.009595

+139.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011200
$0.000011200$0.000011200

+86.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.18119
$0.18119$0.18119

+65.72%

Humanity

Humanity

H

$0.19876
$0.19876$0.19876

+39.75%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

2Z-na-USD kalkulačka

Suma

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.1834 USD