Aktuálna dnešná cena DoubleZero (2Z) je $ 0.1834, s 8.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 2Z na USD konverzný kurz je $ 0.1834 za 2Z.
DoubleZero sa v súčasnosti radí na #94 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 636.66M, pričom počet coinov v obehu je 3.47B 2Z. Počas posledných 24 hodín sa 2Zobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1561 (low) do $ 0.1849 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7501993077269953, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.1504312061231505.
V krátkodobom vývoji sa 2Z zmenilo o +1.10% za poslednú hodinu a o +0.43% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 263.48K.
DoubleZero (2Z) informácie o trhu
No.94
$ 636.66M
$ 263.48K
$ 1.83B
3.47B
10,000,000,000
9,999,931,458.6
34.71%
0.01%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia DoubleZero je $ 636.66M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 263.48K. Počet coinov v obehu 2Z je 3.47B, pričom celková zásoba je 9999931458.6. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.83B.
História cien DoubleZero v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1561
24 hod Low
$ 0.1849
24 hod High
$ 0.1561
$ 0.1849
$ 0.7501993077269953
$ 0.1504312061231505
+1.10%
+8.13%
+0.43%
+0.43%
DoubleZero (2Z) história cien USD
Sledujte zmeny cien DoubleZero za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.013789
+8.13%
30 dní
$ -0.2223
-54.80%
60 dní
$ -0.0166
-8.30%
90 dní
$ -0.0166
-8.30%
DoubleZero dnešná zmena ceny
Dnes 2Z zaznamenal zmenu o $ +0.013789 (+8.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DoubleZero zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2223 (-54.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DoubleZero zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 2Z zmenu o $ -0.0166 (-8.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DoubleZero zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0166 (-8.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DoubleZero (2Z)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DoubleZero, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DoubleZero?
DoubleZero (2Z) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price fluctuations. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts investor behavior. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates influence confidence. Social media buzz and community engagement affect adoption. Bitcoin and major altcoin performance correlates with smaller tokens like 2Z.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DoubleZero?
People want to know DoubleZero (2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre DoubleZero
Cenová predikcia DoubleZero (2Z) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 2Z v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DoubleZero (2Z) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DoubleZero mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O DoubleZero
2Z is a digital asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. The asset uses a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the security and integrity of transactions. It also incorporates advanced cryptographic techniques to provide users with enhanced privacy features. The 2Z asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. Its issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions on the network.
Ak by hodnota DoubleZero rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Koľko dnes stojíDoubleZero?
Dnešná cena DoubleZero je $ 0.1834. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DoubleZero stále dobrou investíciou?
DoubleZero zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 2Z, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DoubleZero?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DoubleZero v hodnote $ 263.48K.
Aká je aktuálna cena DoubleZero?
Živá cena 2Z sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DoubleZero vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 2Z, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DoubleZero?
Cenu 2Z ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,882.92
+2.06%
ETH
3,432.63
+4.09%
SOL
163.06
+4.92%
COAI
1.1869
+8.62%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena DoubleZero v tomto roku?
Cena DoubleZero by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DoubleZero (2Z).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:56 (UTC+8)
DoubleZero (2Z) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.